Alcalde de Rapa Nui: "No veo posibilidad de que Inglaterra vaya a soltar el moai"

El alcalde Rapa Nui, Pedro Edmunds Paoa, descartó la posibilidad de repatriar el moai Hoa Hakananai'a, que fue sacado de la isla en 1868 y actualmente es exhibido en el Museo Británico.

Pese a agradecer al Gobierno sus gestiones para llegar a un acuerdo, el jefe comunal admitió que sólo ve posible llegar a un trato de colaboración patrimonial o económica con los actuales dueños de la pieza.

"No le veo por ningún lado la posibilidad de que Inglaterra vaya a soltar el moai, salvo que se le haga una demanda por la vergüenza... Ocupar esa figura legal que tienen ellos y que la paga que sea una relación amistosa con Rapa Nui", aseguró Edmunds.

Según el alcalde, dicho vínculo cultural y educativo con Londres puede devenir en "un beneficio económico para la conservación de los sitios de la isla".

Representantes del pueblo #RapaNui agradecen apoyo del Gobierno en gestiones por regresar de Londres el moai Hoa Hakananai’a pic.twitter.com/qcJSpIUTjT — Bienes Nacionales (@MinisterioBBNN) 5 de diciembre de 2018

Sin embargo, el Consejo de Ancianos, principal impulsor de las negociaciones, discrepa de esta visión, y afirma que existe un diálogo positivo con los directores del Museo, quienes se espera que visiten Rapa Nui a fines de enero.

"Queremos recuperar a nuestro ancestro"

El presidente del organismo, Carlos Edmunds, también está en desacuerdo con la idea de una salida alternativa de cualquier índole.

"Lo que nosotros queremos es recuperar a nuestro ancestro, no un moái para exponer a los turistas; no estoy ni ahí con eso. Yo estoy recuperando mi espíritu, mi mana. Al menos yo no estoy ni ahí con obtener dinero a través de eso", remarcó.

Edmunds añadió que en la isla "tenemos tantos moai, que no hemos pensado en demandar todavía. Estamos ya con diálogo, incluso la gente del Museo Británico nos abrió la puerta para el diálogo".

Por su parte, el ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, llamó al alcalde a sumarse a la campaña para repatriar el moai, y se comprometió a garantizar un lugar óptimo donde la pieza pueda ser preservada correctamente.

"Hay interés por parte nuestro y creo que también hay interés de la ciudadanía, del Consejo de Ancianos. Que se sumen a esta campaña, el gobierno tomó la decisión de sumarse dada la importancia que este moai tiene para la cultura rapa nui y yo sé que eso lo comparte el alcalde", sostuvo el secretario de Estado.

"Por supuesto que también compartimos su preocupación, en orden a que tiene que haber un museo de acuerdo al estándar que exige un moai de esta importancia", manifestó.