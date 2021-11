Alcalde y desabastecimiento de Rapa Nui: El Gobierno nos abandonó cuando comenzó la pandemia

El alcalde de Rapa Nui, Pedro Edmunds Paoa, aseguró que continúa un desabastecimiento en la isla sin ninguna respuesta desde La Moneda, puesto que desde que partió la pandemia "el Gobierno que no ha querido dialogar con nosotros".

"Estamos muy mal, no tenemos economía (...) El Gobierno abandonó a esta comunidad cuando se declaró estado pandémico. Hemos intentado de distintas formas de llegar a dialogar con este Gobierno y no han querido hacerlo; no entienden, no quieren y no lo han hecho", fustigó en Una Nueva Mañana de Cooperativa.

Por ello, mantienen su compromiso con Latam para trasladar algo de carga a la isla: "Si nuestro querido Chile contase con aviones del tamaño y la capacidad de nuestra línea aérea, no tendríamos ningún problema. Pero resulta que nuestro país tiene uno o dos aviones de la Fuerza Aérea, que tienen poca capacidad -tanto de pasajeros como de carga-, y son dos para todo el país, entonces no nos ayuda para nada a garantizar el puente aéreo".

"Se creó un concepto de 'avión humanitario', donde ellos con cero ganancia aportaban un avión a la semana, con la esperanza de que el Gobierno abriese la oportunidad de conversar (sobre si) pudiese ayudar o extender la mano mediante algún tipo de subsidio para paliar el alto costo y la cero utilidad que tiene la línea aérea", explicó.

"Sin embargo, el Gobierno no está en ninguna parte, ha estado ausente en estos 19 meses, y finalmente la línea aérea, dada esta realidad, bajó estos vuelos semanales a dos al mes, y además subió los costos", afirmó el jefe comunal, advirtiendo que esos montos igualmente son más bajos de lo que deberían cobrarles.