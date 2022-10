"Daño irreparable": Incendio en Rapa Nui quemó varios moais y más de 60 hectáreas

Varios moais fueron afectados por un incendio forestal en Rapa Nui, que también dañó el interior del volcán Rano Raraku, en cuya cantera se tallaron las gigantescas estatuas de piedra que son Patrimonio de la Humanidad.

El siniestro comenzó el martes y pudo ser controlado a última hora del miércoles.

Ariki Tepano, director a cargo de la administración y mantención del parque, calificó el daño del fuego como "irreparable y con consecuencias más allá de lo que ven sus ojos".

"Estamos pidiendo las herramientas necesarias, pero si no tenemos la colaboración de la comunidad no vamos a avanzar, por ello llamo a denunciar y a no seguir con estas prácticas", afirmó el funcionario, según publicó la Municipalidad de Rapa Nui en sus redes sociales.

"Cerca de 60 hectáreas fueron afectadas, incluyendo algunos moai", confirmó Carolina Pérez, subsecretaria del Patrimonio Cultural del Ministerio de las Culturas, en su cuenta de Twitter.

La autoridad destacó que "los cortafuegos exteriores, realizados por organizaciones y la comunidad evitaron que el lado exterior de la cantera se quemara completamente".

A través de un comunicado, el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) dijo que "está recopilando toda la información necesaria para evaluar los daños causados".

"El fuego se inició en el sector posterior del cráter hacia el área denominada como Maunga o Aio, desde donde avanzó en dirección sureste hacia la ladera y con ingreso al cráter. Ello provocó la afectación completa del lugar, incluyendo el interior que corresponde al humedal, donde habita una rica flora y fauna endémica", lamentó el organismo.

"El daño alcanzó el área en que se encuentran los moai en el borde de la ladera compuesta por toba lapilli, un conglomerado de diferentes materiales de origen volcánico que producen una base de roca blanda y fácil de labrar, principal elemento que permitió a los ancestros rapanui construir los moai y distribuirlos en torno a todo el territorio insular", añadió el Consejo.

Rano Raraku posee 386 moais, específicamente 265 ubicados en el exterior y 121 en el interior.

"Aún no es posible contar con un número preciso de (moais) afectados, ya que los equipos técnicos locales se encuentran todavía en proceso de registro y diagnóstico para estimar la cantidad exacta de moai y otra tipología de sitios afectados por el fuego", apuntó el CMN.

Debido a los daños causados por acción del fuego en el área de visitación turística, la administración del Parque ordenó su cierre para velar por la seguridad de las personas y que los equipos técnicos puedan seguir realizando los registros e informes.