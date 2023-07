Rapa Nui: Core Valparaíso aprobó nuevo Plan Regulador que triplicará superficie de área urbana

El Consejo Regional de Valparaíso aprobó el nuevo Plan Regulador del territorio insular de Rapa Nui, que reemplaza el actual plan vigente desde 1971 y triplicará su superficie de área urbana.

El presidente de Comisión de Ordenamiento Territorial del Core, Manuel Millones, detalló a El Mercurio que el plan vigente del sector urbano de Hanga Roa contempla una superficie de 455 hectáreas, sin embargo, tiene una ocupación de 792 hectáreas actualmente.

"Considerando esto y el crecimiento proyectado, el nuevo plan considera un área urbana de 1.485 hectáreas, un poco más de tres veces la superficie actual", señaló sobre el nuevo plan que ya fue enviado a Contraloría y entrará en vigencia tras publicarse en el Diario Oficial. Igualmente, la ampliación será posible porque los terrenos cuentan con factibilidad de suministro de energía eléctrica y agua potable.

También establece una densidad máxima de 68 habitantes por hectárea; una subdivisión predial de 350 metros cuadrados por lote; proyección de ciclovías y restringe la altura de las construcciones a siete metros. "La idea es que no superen la altura de las copas de los árboles", precisó Millones.

No obstante, el director de Obras de la Municipalidad de Rapa Nui, Andy Mc Donald, reparó en que no se contemplan nuevas avenidas ni calles. Además, advirtió que no existe la venta de terrenos porque "estos pertenecen a clanes familiares, y por lo tanto, se heredan", y explicó que la expropiación no tiene los mismos términos que en el continente por ser una comunidad indígena, por lo que escuelas y servicios públicos se emplazan en terrenos que ya son fiscales.

La delegada provincial Juliette Hotus apuntó a la saturación que podría generar y precisó que existen una ley que "fija los parámetros de sustentabilidad y establece normas para mantener la carga demográfica". Pues, en 2018 un estudio de la Universidad Católica estableció que el máximo de personas debe ser 9.230, y en el último censo la isla bordea las 7.750 personas.

El diputado Hotuiti Teao (independiente-Evópoli) señaló que era algo que los habitantes de Rapa Nui estaban esperando y valoró que se protejan los sitios arqueológicos de la isla con la prohibición de intervenir en un radio 30 metros alrededor de cada uno y el límite de altura en la construcción.