Adolescente fue detenido como sospechoso de ser enmascarado que cometió agresión sexual en Antofagasta

Publicado:
Publicado: | Periodista Digital:Dayane Márquez Calle

Se le imputa un abuso sexual con fuerza contra una escolar en el sector norte de la capital regional.

Quedó bajo supervisión de la autoridad.

Sujeto a vigilancia del Servicio de Reinserción Juvenil quedó un adolescente de 15 años que fue detenido por la PDI como el presunto enmascarado acusado de la agresión sexual que sufrió una escolar en la vía publica, en el sector norte de Antofagasta.

"Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales y Menores aplicaron técnicas de análisis criminal y recolección de antecedentes que permitieron aclarar este hecho en un corto plazo, actuando siempre bajo los protocolos establecidos y resguardando la protección y privacidad de las personas involucradas, especialmente tratándose de niñoas, niños y adolescentes", señaló la subprefecta Pamela Urra, jefa de la Brisexme Antofagasta.

El adolescente fue puesto a disposición del Ministerio Público y pasó a control de detención ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta, audiencia en la que se declaró la detención ajustada a derecho y fue formalizado por el delito de abuso sexual con fuerza consumado y en calidad de autor.

"El adolescente quedó, luego de ser formalizado, con las medidas cautelares de sujeción a vigilancia de la autoridad, en este caso, del Servicio de Reinserción Social Juvenil, y prohibición de acercarse a la víctima, su domicilio o colegio", explicó el fiscal regional, Juan Castro Bekios.

Este hecho, que causo comoción, preocupación y alerta pública en la capital regional, fue viralizado en redes sociales, donde se masificó la alerta de lo sucedido, acompañada por fotografías de un hombre con una máscara verde, lo que gatilló el ingreso de una investigacion de oficio por parte de la Fiscalía que instruyó diligencias a la PDI.

Para la investigación se fijo un plazo de 80 días.

