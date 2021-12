Antofagasta: Lanzan campaña para prevenir cáncer de mama y cérvico uterino

En el Centro de Salud Familiar Valdivieso, ubicado en el sector norte alto de Antofagasta, autoridades lanzaron una campaña preventiva del cáncer de mamas y cérvico uterino, bajo el eslogan: "El poder está en tus manos. Ganar tiempo es ganar vida".

La iniciativa considera, en una primera etapa, siete videos, cuatro gráficas y una frase radial que serán difundidas mediante diversas plataformas.

"En la Región, 40 mujeres mueren cada año por cáncer de mamas y 19 por cáncer cérvico uterino. Las mujeres deben darse la oportunidad y el tiempo de acudir a los distintos centros de salud y solicitar sus exámenes", señaló el delegado presidencial regional, Daniel Agusto.

🔴Esta mañana nuestras autoridades @DPRAntofagasta @VivancoMarco @SeremiSalud2 participaron del Lanzamiento de la Campaña de Prevención del Cáncer de Mama y Cervicouterino, con el objetivo de fortalecer la importancia de los exámenes preventivos y promover el cuidado de la salud. pic.twitter.com/RdMTGJWept — Vocería Antofagasta (@VoceriaAntofa) December 13, 2021

Durante la pandemia disminuyó la cobertura de mamografías y papanicolau, que llegan sólo al 46 y al 28 por ciento, respectivamente, situación que motivó a la Mesa Intersectorial Preventiva del Cáncer Región Antofagasta a realizar esta camapaña.

"Lamentablemente, la población femenina no está accediendo a los exámenes preventivos de estas enfermedades, habiéndose detectado, además, que un porcentaje no menor no asiste a realizárselos, aun cuando tienen una hora agendada", apuntó el seremi de Salud, Manuel Herrera.

En este contexto, el gobernador regional, Ricardo Díaz, indicó que el Consejo Regional está proximo a aprobar inversiones para un programa que fortalezca esta toma de exámenes: "Hay que entrar en esta región en una dinámica de prevención del cáncer, para que nos olvidemos de los cuidados paliativos", señaló.

En la comuna de Antofagasta existen ocho Cesfam y dos Cecof, donde "la población femenina puede acercarse para solicitar sus respectivos exámenes de salud preventiva, que incluyen la mamografía y papanicolau, patologías que afectan asimismo a personas jóvenes", señaló Díaz.

Por su parte, el director del Servicio de Salud Antofagasta, Enrique Bastías, destacó que el Minsal esté preocupado por que los recursos sean dispuestos en la atención primaria: "Se han hecho esfuerzos importantes desde el punto de vista de la infraestructura, equipamiento y capacitación del personal médico", sostuvo.