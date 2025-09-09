Autoridades de Salud suman un centenar de fiscalizaciones por Fiestas Patrias en Antofagasta

Un balance de los resultados del Programa de Fiestas Patrias entregó este martes la Autoridad Sanitaria desde la Vega Central de Antofagasta, donde junto a otras autoridades se fiscalizaron carnicerías y locales de venta de productos alimenticios.

"Llevamos cerca del centenar de fiscalizaciones, que han arrojado 21 sumarios sanitarios, cuatro de éstos con prohibición de funcionamiento, y nueve decomisos que suman 223 kilos de productos alimenticios", indicó el seremi de Salud, Alberto Godoy.

La autoridad agregó que "nuestro programa proyecta unas 300 fiscalizaciones, de las cuales un centenar serán al comercio establecido como supermercados, carnicerías, distribuidoras y fábricas de empanadas. Y unas 200 a locales de expendio de comida transitorios como son las ramadas y fondas populares".

La seremi de Agricultura, Karina Araya, explicó que "hoy nos encontramos en la feria Vega Central para cubrir distintos aspectos que van desde las carnes, la venta de alcohol y también los productos agrícolas principalmente para determinar su origen y asegurar su inocuidad alimenticia".

En la misma línea, el director del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Cristián Poblete, dijo que "la idea es poder transmitir a la gente que el consumo que está haciendo es de carne proveniente de mataderos reglamentados, que tiene la debida tipificación y que su oferta se haga de manera correcta anunciando la categoría que se está comercializando y su trazabilidad documental".

Finalmente, Fernando Sepúlveda, director regional del Sernac, insistió en que "es fundamental comprar en el comercio formal o establecido, ya que esto asegura la aplicación de las garantías básicas que deben cumplir los productos alimentarios y la importancia de cotizar para acceder y elegir las alternativas más convenientes".