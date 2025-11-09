Camión aljibe atropelló y dio muerte a niño de 10 años en San Pedro de Atacama
El Fatal accidente se registró en la calle Antonio León en el Ayllú de Solor.
La SIAT realizó las pericias para determinar la causa y dinámica del siniestro.
Un fatal accidente de tránsito se produjo la tarde de este sábado en San Pedro de Atacama, donde un camión aljibe atropelló a un niño de 10 años provocando su muerte.
Este hecho ocurrió en la calle Antonio León del Ayllú de Solor, hasta donde concurrió, por instrucción del fiscal de turno, la SIAT de Antofagasta que realizó diversas pericias.
El Teniente Alejandro Ortíz, investigador de la SIAT señaló “ocurre un accidente en el tránsito del tipo aplastamiento, el cual involucra a un vehículo mayor y un peatón menor de edad, el cual tenía 10 años, esto en la comuna de San Pedro de Atacama y producto de este accidente es que fallece el menor de edad”.
Ortiz explicó que personal de la SIAT realizó todas las pericias para poder determinar así la causa de este accidente y ponerla a disposición del Ministerio Público.
Carabineros reiteró al llamado a los usuarios de las vías a transitar atentos a las condiciones del tránsito y respetando límites de velocidad y señaléticas en el caso de los conductores, y a los peatones transitar por lugares habilitados.