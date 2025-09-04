Carabineros recuperó en la frontera de Antofagasta vehículo robado en Coquimbo

En un patrullaje nocturno de alta complejidad, Carabineros del Retén Socompa (F) perteneciente a la 2ª Comisaría de San Pedro de Atacama (F) recuperó una camioneta que circulaba con patente argentina, pero que tenía encargo por robo en Chile.

El hallazgo se produjo en el sector de Neurara, en lel sector fronterizo de la Región de Antofagasta, a más de 3.900 metros sobre el nivel del mar y con temperaturas extremas, donde Carabineros divisó una camioneta estacionada. y al acercarse, el sujeto que la conducía descendió y huyó por la pampa en dirección desconocida, sin que fuera posible dar con su paradero.

Al revisar la camioneta, los oficiales encontraron en el interior una pistola con su cargador y municiones, y tras verificar el número de chasis, se estableció que el vehículo mantenía un encargo vigente por robo desde el 13 de enero de este año, con una denuncia presentada en La Tenencia Peñuelas de la 2a Comisaría de Coquimbo.