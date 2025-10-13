Caso Convenios: Juzgado de Antofagasta fijó audiencia de preparación de juicio oral

El Juzgado de Garantía de Antofagasta fijó para el próximo lunes 17 de noviembre la audiencia de preparación de juicio oral por la causa unificada del "Caso Convenios", que incluye cuatro aristas, entre ellas Democracia Viva.

La fecha se fija luego de que la Fiscalía comunicara el cierre de la investigación y la presentación de la acusación a fines de la semana pasada, tras una breve reapertura solicitada por la defensa del ex director de Democracia Viva, Daniel Andrade.

El Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, destacó la celeridad del proceso: "Quiero destacar la rapidez con que se llevaron a cabo las diligencias requeridas, las cuales fueron completadas antes del plazo de cuarenta y cinco días entregados en su oportunidad por el Tribunal de Garantía".

La audiencia será crucial, pues en ella el tribunal deberá definir las pruebas que serán admitidas para el juicio oral, incluyendo mensajes de WhatsApp, correos electrónicos, documentos y declaraciones de testigos y peritos.

La acusación es idéntica a la presentada en agosto pasado e involucra las aristas Democracia Viva, TomArte, Fusupo y Fibra. El Ministerio Público solicita penas individuales que van entre 10 y 35 años de cárcel para los siete imputados, entre los que se encuentran el ex seremi Carlos Contreras, el ex director Daniel Andrade y la ex concejala Paz Fuica, junto a la desaforada Diputada Catalina Pérez, Kelly Bentacourt, Lorena Cisternas y Mery Donoso.