Caso ProCultura: Fiscalía explicó solicitud de desafuero contra gobernador Orrego

La fiscalía regional de Antofagasta confirmó este sábado la presentación de una solicitud de desafuero contra el gobernador regional metropolitano de Santiago, Claudio Orrego, en el marco de la investigación por el denominado caso ProCultura, una de las principales aristas del caso convenios.

La autoridad es investigada por los presuntos delitos de cohecho y fraude al Fisco a raíz del convenio que se adjudicó la fundación ProCultura por más de 1.800 millones de pesos, de los cuales mil millones no fueron rendidos ni tampoco devueltos al Gobierno Regional que lidera.

"Esto es por la llamada arista ProCultura, del denominado caso Convenios, en el que se investigan presuntos delitos en la suscripción y ejecución de convenios de transferencia de fondos públicos entre el Gobierno Regional Metropolitano y la aludida fundación", detalló el fiscal regional, Juan Castro Bekios.

"Esta petición debe ser conocida ahora por la ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta, en audiencia que ha sido fijada para el próximo lunes 6 de octubre", añadió.

La medida busca levantar la inmunidad del gobernador para permitir el avance de las investigaciones.

Castro Bekios también indicó que, en caso de que se presenten los recursos correspondientes por alguna de las partes, el caso podría escalar hasta la Corte Suprema.