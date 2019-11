Chofer de TransAntofagasta sufrió paro cardíaco luego de ataque de desconocidos al bus que conducía

Un conductor del transporte público de Antofagasta permanece grave producto de un paro cardíaco que sufrió luego de que desconocidos atacaran el bus en que estaba trabajando.

El chofer, de la línea 104 del TransAntofagasta, se trasladaba por el sector de Caparrosa cuando sujetos bajaron de un vehículo y arremetieron contra la máquina, la cual vandalizaron quebrándole todos los vidrios.

Posterior a eso, huyó del lugar y se fue hasta un paradero, donde sufrió el paro que ahora lo mantiene en riesgo vital en el hospital regional.

El presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Conductores de Chile, Luis Núñez, relató a Cooperativa Regiones que el hecho ocurrió en un "horario conflictivo", apuntando que "después de las 6 de la tarde en el sector norte de Antofagasta los desmanes son inmensos" en el marco de la crisis social del país.

Tras el ataque de los desconocidos, el hombre "huyó, se fue hacia la garita que queda a pocos kilómetros de ahí y cuando entró a la garita, iba a guardar la máquina, estaba echando petróleo y le dio un paro cardiaco. Venía muy excitado por lo que le había pasado. Los mismos colegas lo trataron de reanimar, y llegó la ambulancia. Está súper grave, le dieron tres paros", detalló Núñez.

El dirigente gremial sostuvo que por el momento "sólo nos interesa la salud del colega", pero adelantó que "mañana sí o sí tendremos que reunirnos con las autoridades".

"La gobernadora se juntó con los empresarios, el intendente se juntó con los empresarios, y resulta que los conductores, los que andan todo el día en la calle y sabemos dónde están los lugares de conflictivos, no fuimos invitados, y ahora pasa esto", fustigó.

La denuncia está en poder de Carabineros, que realiza las diligencias para dar con el paradero de los antisociales y el vehículo en el que se trasladaban.

Otro conductor denunció ataque con gas pimienta

Otro ataque similar se registró en Antofagasta, en el cual un chofer de la línea 109 denunció haber sido atacado por desconocidos con un aerosol que aseguró se trataba de gas pimienta.

"Iba por la (avenida) Pedro Aguirre Cerda y un auto en contra del tránsito casi me choca, me echaron la aniñada, descendieron del vehículo todos los ocupantes y uno de ellos me echó gas pimienta en los ojos, yo quedé ahí dentro de la máquina y ellos arrancaron", relató a Cooperativa Regiones.

Luego de eso "llamo a mi empresa para que me acudan y no me pescaron para nada (...) y ahí quedé yo, solo", acusó.

Debido a los hechos de violencia que han sufrido, los conductores no descartan una paralización en los próximos días para exigir garantías de seguridad.