Contraloría ordenó un sumario en el Municipio de Antofagasta por acusación de intervencionismo

La Contraloría Regional de Antofagasta instruyó un sumario administrativo en la Municipalidad de Antofagasta, procedimiento que busca investigar denuncias por eventuales vulneraciones al principio de probidad administrativa y al deber de prescindencia política.

El sumario se gatilla por acusaciones que vinculan al alcalde Sacha Razmilic y a la directora de Dideco y la derrotada candidata a diputada Yantiel Calderón, con el presunto uso de recursos públicos para fines electorales.

Contraloría sustentó la orden de sumario en varios hechos, como la difusión de material de carácter institucional a través de redes sociales privadas para fines de posicionamiento personal.

También se hace mención a que habría existido uso del cargo, la jornada laboral o personal de la CMDS y del municipio para favorecer la campaña de Calderón y el reparto de volantes de propaganda política alusiva a la candidata, presuntamente desde el municipio.

El documento además advirtió que pese a la suspensión de sus funciones durante la candidatura, Calderón continuó impartiendo instrucciones en la Dideco.

Contraloría concluyó que los antecedentes presentados por los recurrentes Patricio Riveros, Marcelo Brunet y otros bajo reserva, configuran una infracción a los principios de apoliticismo, probidad administrativa y legalidad.

El ente fiscalizador recuerda que la probidad prohíbe "ejecutar actividades, ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal o recursos del organismo en beneficio propio o para fines ajenos a los institucionales".

La Contraloría Regional de Antofagasta será la encargada de llevar a cabo el sumario para hacer efectiva la eventual responsabilidad administrativa de los funcionarios involucrados.