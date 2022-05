Convención presentó en las Ruinas de Huanchaca el borrador de la nueva Constitución

En una ceremonia que no contó con todos los constituyentes, la Convención Constitucional presentó este lunes en la Región de Antofagasta el primer borrador de la nueva Carta Fundamental, que se logró tras concluir el debate de normas definitivas.

Las Ruinas de Huanchaca, vandalizadas en esta jornada por desconocidos con mensajes contra el órgano constituyente, fueron el lugar de la sesión 104° del Pleno, que dio inicio a la agenda de trabajo que tienen los convencionales en la región.

"Aquí están los anhelos de millones de ciudadanas y ciudadanos que transversalmente depositaron en este proceso sus sueños y esperanzas. En este texto se materializa una nueva forma de relacionarnos, una nueva forma de entender la vida en nuestro país, donde todas y todos pueden sentirse protegidos", detalló en su discurso la presidenta del organismo redactor, María Elisa Quinteros.

En esta línea, afirmó que "con estas normas y artículos comenzamos a construir un Chile más justo, con derechos a la educación, a la vivienda, al trabajo, a la seguridad social. Un Chile de cuidados, regionalista, que mira a los ojos y reconoce la dignidad de las mujeres, niñas y niños, jóvenes, personas mayores y de quienes fueron los primeros habitantes de este territorio".

Una parte importante de los convencionales que no asistieron a esta jornada fueron representantes de la derecha que indicaron que "no tiene sentido" realizar este trabajo en Antofagasta, dado que -aseguraron- las normas ya están votadas y no había posibilidad de escuchar a las personas de esta región.

Pese a esto, desde la mesa directiva de la Convención advirtieron que es importante "hablarle a regiones", sobre todo porque desde febrero pasado que no se realizaban salidas fuera de Santiago.

"NO PERMITAN QUE ESTA OPORTUNIDAD QUE NOS HEMOS DADO FRACASE"

La ceremonia contó con la presencia de diversas autoridades regionales, entre ellas el gobernador Ricardo Díaz, quien valoró el avance del proceso constituyente e indicó que "la verdad es que estamos muy felices de que estén acá, sé que algunos no querían venir, pero estamos agradecidos de que estén acá. Acá hay una región que los quiere escuchar: hace falta escuchar más a las regiones".

"Pareciera que allá en Santiago viven ensimismados, encerrados en sus disputas y discusiones, sin entender que gran parte de las soluciones se encuentran en las regiones. Quiero pedirles a ustedes que respeten y hagan realidad la misión que se les ha encomendado", profundizó la autoridad.

Además, Díaz afirmó que en este proceso "se juega el futuro de nuestro país, se juega la estabilidad de todas nuestras familias, se juega el destino de nuestras hijas e hijos, nietas y nietos. No permitan que esta oportunidad que nos hemos dado fracase".

TRABAJO DE COMISIONES EN LA REGIÓN

En Calama trabajará la Comisión de Armonización, formada por 40 constituyentes encargados de proponer mejoras a la redacción en cuanto a gramática y coherencia jurídica, detectar posibles contradicciones y eliminar contenido repetido.

Esta instancia tendrá menos de un mes para presentar sus observaciones al Pleno, que deberá llevar a cabo las votaciones finales para presentar el texto definitivo a la ciudadanía el próximo 4 de julio.

También trabajarán en paralelo la Comisión de Preámbulo (Provincia de Tocopilla), encargada de elaborar el texto que abre la carta magna, y la Comisión de Normas Transitorias (comuna de Antofagasta), a cargo de los artículos transitorios necesarios para la transición entre una Constitución y la otra.

PDI BUSCA A RESPONSABLES DE RAYADOS EN RUINAS DE HUANCHACA

En tanto, la Policía de Investigaciones (PDI) busca dar con el o los responsables de los rayados contra la Convención Constitucional que se registraron este lunes en las Ruinas de Huanchaca en Antofagasta, lugar donde precisamente sesionó el órgano constituyente.

Un insulto contra la Convención, realizado con una pintura blanca, es lo que se puede apreciar en este Monumento Histórico Nacional, situación que ya fue denunciada por el recinto y que hasta el momento no cuenta con detenidos.

"Producto de una denuncia que nos llegó desde el director del Museo de Ruinas de Huanchaca, indicando que al frente de la entrada principal del ingreso peatonal al museo, habían rayado su muralla con un trazado de pintura", detalló el comisario Tomás Silva, jefe (s) de la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural.

En esta línea, el funcionario policial dio cuenta que "durante la mañana se ha realizado el levantamiento del sitio del suceso, más empadronamiento de testigos y eventuales cámaras de seguridad que hay por el sector".

Las Ruinas de Huanchaca, al ser un Monumento Histórico Nacional, está protegido en la Ley de Monumentos Nacionales.

Sobre este hecho, el convencional Jaime Bassa (Frente Amplio) cuestionó que el insulto escrito es el mismo que profirió meses atrás su Teresa Marinovic, representante del Partido Republicano elegida en cupo de Renovación Nacional, durante la preparación de un punto de prensa

"Creo que tiene que ir a preguntarle a la convencional que efectivamente instaló ese insulto, porque ha dado pie a que se normalicen esa forma de referirse a instituciones que representan la voluntad del pueblo", puntualizó el ex vicepresidente del órgano constituyente.

En tanto, el convencional de la UDI Felipe Mena afirmó que "la instalación de ese tipo de discurso no está asociado a una convencional, sino que a la ciudadanía que a veces le hace más o menos sentido. Ahora, evidentemente que nadie está de acuerdo que rayen un monumento nacional como estas ruinas y obviamente es condenable de forma transversal".