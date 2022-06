Corporación municipal de Calama se querella contra usuaria que agredió a funcionaria de Cesfam

La Corporación Municipal de Desarrollo Social (Comdes) de Calama anunció una querella contra una usuaria del Centro de Salud Familiar (Cesfam) Enrique Montt, quien le causó lesiones a una funcionaria tras agredirla en el interior del recinto.

"Podemos tener muchas situaciones que debemos mejorar y eso siempre lo he dicho pero la violencia no se justifica en eso hay que tener una postura muy firme más allá que tengamos deficiencias, la violencia no se justifica en ningún acto. Se van a tomar las acciones que correspondan en el punto de vista de la legalidad", señaló el alcalde de Calama, Eliezer Chamorro.

Esta situación conllevó a una paralización de funciones y una manifestación en el recinto. Al respecto, la directora de salud de Comdes, Edith Galleguillos, dijo que se manifestaron "en justo derecho por el repudio a los actos de violencia los funcionarios de salud".

Francisco Garrote, jefe de jurídica, indicó que "bajo los lineamientos del Gobierno a nivel central, Servicio de Salud, el alcalde, el director ejecutivo de Comdes, presentarémos una querella por los delitos de lesiones dado que nuestra funcionaria se encuentra amedrentada psicológicamente".

PARALIZACIÓN DE FUNCIONES

La movilización de los funcionarios dio pie a una reunión, en la que fueron planteados ciertas inquietudes y requerimientos.

Carolina Guajardo, directora del Cesfam, dijo que "el petitorio incluye varias cosas, pero el tema principal es que se haga la querella a quien agredió a mi funcionaria y lo otro es poder ver temas de mejoramiento en temas de infraestructura y seguridad respecto a poder contar con estacionamientos: nos hemos visto enfrentados a rayones de autos, hemos hecho denuncias en Carabineros respecto a eso robos de espejos, maltrato por parte de vecinos pues nos estacionamos en los alrededores, escritura de mensajes en los vehículos".



Al respecto, Pía Cortes, secretaria de la asociación gremial indicó "no podemos creer que a las 10 de la mañana a las autoridades no habían hecho nada es más a nuestra funcionaria en la evaluaron en la mutual y hoy nuevamente estaba trabajando entonces luego de las conversaciones con ellos logramos incentivar a que se hiciera una querella contra esta usuaria por qué estas agresiones no sólo han ocurrido en el consultorio Enrique Montt y es una práctica que se está repitiendo en varios centros de salud y no podemos dejarlo pasar".

El presidente del Colmed Calama, Sergio Silva señaló que la Comdes "no aplicó los protocolos correspondientes. Nos indicaron desde los gremios afectados y eso no puede volver a ocurrir. Por lo mismo respaldamos a los funcionarios de salud de los recintos de Atención Primaria ya que estos hechos se están repitiendo y en este grupo de trabajadores ya tiene suficientes estrés provocado por la contingencia de salud".