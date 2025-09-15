Síguenos:
Tópicos: País | Región de Antofagasta

Fin de semana previo a Fiestas Patrias dejó 87 detenidos en la Región de Antofagasta

Publicado:
| Periodista Digital:Dayane Márquez Calle

De los 81 detenidos 11 conducían en estado de ebriedad.

Fueron cursadas 161 infracciones, 105 de ellas al tránsito.

 Cedida
Este lunes Carabineros realizó el balance del fin de semana previo a Fiestas Patrias en la Región de Antofagasta, donde se realizaron 154 controles que dejaron 87 detenidos, 11 de ellos por conducción en estado de ebriedad.

El general Cristian Montre, jefe de la Zona Antofagasta de Carabineros señaló “Desarrollamos cerca de cuatro mil tipos de controles entre controles vehiculares de identidad y fiscalizaciones a locales de alcoholes. Lamentablemente, una vez más, se ha demostrado que hay personas que no tienen una conducta vial responsable“.

En estos casi cuatro mil controles realizados en las diversas comunas de la región, Carabineros cursó 161 infrancciones, de las cuáles 152 son al tránsito y la mayoría por exceder los límites de velocidad.

Respecto al trabajo de carabineros durante las festividades, Montre dijo “vamos a estar presentes todos estos días en los lugares de mayor tránsito vehicular, porque lo que queremos nosotros es que no tengamos que lamentar vidas humanas que perder durante estas fiestas patrias“.

 

 

 

