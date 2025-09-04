Fiscalía de Antofagasta, Armada y PDI desarticulan organización criminal dedicada al tráfico de drogas

Con la incautación de más de 220 kilos de droga, dos vehículos y la detención de seis individuos concluyó un operativo de la Fiscalía, la Armada y la PDI, desarticulando una organización criminal que internaba droga por pasos no habilitados a la Región de Antofagasta, para luego acopiarla y trasladarla en vehículos hacia el centro del país.

Tras casi un año de investigación de la fiscalía de Antofagasta, interceptaron a los imputados cuando se movilizaban por la Ruta 5 Norte.

"Se determinó que era una organización, un clan familiar que operaba en esta ciudad, quienes se descargaban de distribuir las drogas hasta la capital", señaló el subprefecto Antonio Cifuentes, jefe de la Brigada Antinarcóticos y contra el crimen Organizado de la PDI.

Cifuentes detalló que "se sacaron 230 kilos de cannabis sativa, unas 227 mil dosis de dicha sustancia. Además, eso nos permitió establecer que dicho dicha droga tiene un valor aproximado de $500 millones”.

El comandante René Moraga, gobernador marítimo de Antofagasta, explicó que esta investigación se inició tras una denuncia que recibió la Armada.

"En el marco de una denuncia que se realizó en el borde costero de tráfico y consumo de droga, la Autoridad Marítima, a través del Departamento de Inteligencia e Investigaciones Policiales, ejecutó este trabajo colaborativo interagencial entre las instituciones que permitió el día de hoy desarticular esta organización criminal", puntualizó.

Ante el Juzgado de Garantía fue controlada la detención de los seis imputados. Sin embargo el Ministerio Público solicitó la ampliación de la detención por diligencias pendientes.

"Estamos hablando de múltiples partícipes en el mismo, y una larga extensión de funcionamiento de esta organización. La respectiva ampliación de la detención para que ésta sea controlada este día domingo y sean formalizados por los delitos de tráfico ilícito de drogas y otros posibles que estamos en evaluación", indicó el fiscal regional Juan Castro Bekios.

El persecutor también señaló que con esta nueva incautación, la región ha superado los 20.293 kilos de droga incautada en lo que va del año en curso.