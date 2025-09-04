Fiscalía pide penas de 527 años de cárcel para violenta banda en Antofagasta

Un total de 527 años de cárcel, solicitó la Fiscalía para siete imputados de nacionalidad venezolana acusados de una serie de graves delitos y que se relacionan con crímenes violentos perpetrados el año pasado en Antofagasta.

Esta organización criminal, que correspondería a la facción "Los piratas" del Tren de Aragua, fue desarticulada en mayo de 2024 en un operativo de Carabineros en el campamento Cerro Bonito de la capital regional, donde el grupo tenía su centro de operaciones.

Según la acusación, la organización se dedicaba a diversas actividades ilícitas como secuestros, extorsiones, quitadas de droga, y tráfico de estupefacientes.

El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, destacó que la banda ejercía un "nivel de violencia pocas veces visto en esta región" y recordó que se les imputa el doble secuestro con homicidio de dos personas bolivianas, quienes fueron retenidas y torturadas en el campamento antes de ser asesinadas a sangre fría.

El persecutor también señaló que la banda tenía un alto poder de fuego, ya que en su poder se encontraron "armamento y municiones, sino que también una granada, emulsiones explosivas y mechas". La organización en ese tiempo era dirigida por dos individuos, uno de ellos murió asesinado al interior de la carcel

La audiencia de preparación de juicio oral ya se desarrolló ante el Juzgado de Garantía, el juicio debería comenzar en los próximos meses.

Esta pena solicitada para estos siete imputados es considerada la más gravosa en la historia judicial de la Región de Antofagasta