Fiscalía recibió denuncia contra core de Antofagasta acusado de pedir votos a cambio de favores

Por su presunta responsabilidad en los delitos de negociación incompatible y cohecho fue denunciado ante la Fiscalía de Antofagasta el consejero regional y candidato a la reelección Guillermo Guerrero (RN), quien a través de un audio filtrado el lunes solicitaba apoyo en las elecciones a una dirigenta de un comité de vivienda como contramano de gestiones realizadas anteriormente.

"Una vez recibida la denuncia esta fue derivada inmediatamente al fiscal jefe don Cristián Aguilar, a quien le ha correspondido la labor de estudiar los antecedentes a fin de disponer las primeras diligencias necesarias para esclarecer los hechos, protocolo que se ocupa respecto de todas las denuncias ingresadas", señaló José Troncoso, vocero de la Fiscalía Regional.

Los denunciantes son la diputada Catalina Pérez y los candidatos Iván Ávila, Paula Orellana, Alexis Contreras y Romina Ávalos (todos de Revolución Democrática).

El audio filtrado

Este lunes se filtro un audio el que el core señala a una dirigenta que "en menos de seis meses o un año, ya tienen ustedes asignado terreno, eso no se hace nunca así. Yo espero mínimo que la gente de los comité valore lo que uno está haciendo, porque eso yo no lo hice por ningún comité y eso es antirregular, o sea la Contraloría me pilla y créeme que me quitan hasta el cargo".

Las reacciones no se hicieron esperar, el primero fue el gobernador regional, Ricardo Díaz, quien ofició a Contraloría una investigación de los hechos que involucran a Guerrero.

"El es parte de la Comisión de Vivienda y que esté usando su cargo para ir consiguiendo favores políticos personales atenta contra los principios de probidad. Las autoridades electas tienen que estar por el bienestar de todos y no estar encaminando a la población hacia su proprio beneficio", señaló la autoridad regional.

Parlamentarios de la zona como los diputados Marcela Hernando (PR), Esteban Velásquez (FRVS) y el senador Pedro Araya (independiente), condenaron los hechos y coinciden con que estos deben ser investigados por los entes competentes.

"Si me quieren investigar, que me investiguen".

En conversación con Cooperativa Regiones, el acusado reconoció que efectivamente sostuvo esa conversación con un amiga, presidenta de un comité de vivienda. Sin embargo, afirma que el audio fue intervenido para enlodar su gestión y campaña política.

"Hay una filtración de una conversación telefónica entre amigos y esto fue usado con una mala intención. Yo veo que hay personas que están gozando con esto. Yo estoy tranquilo y si me quieren investigar, que me investiguen", señaló Guerrero.

En una parte del audio filtrado Guerrero dice "si la Contraloría me pilla, créeme que me quitan hasta el cargo", ante lo cual él explica que "ayudar a comités o asesorarlos no va dentro de mis funciones, las que son súper específicas y establecidas por ley, pero ayudo a todo el mundo porque hay muchas necesidades y yo no gano nada con esto".