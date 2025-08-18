Fuertes vientos azotan la Región de Antofagasta y provocan suspensión de clases

La Región de Antofagasta enfrenta intensos vientos que han alcanzado velocidades de hasta 90 kilómetros por hora, especialmente en el sector del Alto Loa.

Esta situación climática, acompañada de tormentas de arena en diversas rutas, ha obligado este lunes a las autoridades a levantar alertas preventivas y tomar medidas de resguardo.

El Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Licancabur, actuando en respuesta a la gravedad del fenómeno, determinó la suspensión de clases por el resto de la jornada en las comunas de Calama, San Pedro de Atacama y Ollagüe.

Esta medida busca salvaguardar la seguridad de estudiantes y personal docente ante las adversas condiciones climáticas que persisten en la zona.

En tanto, en la comuna de San Pedro de Atacama, su alcalde Justo Zuleta informó que han registrado "cortes de suministro eléctricos de forma esporádica", además del "cierre de sitios turísticos".

Alerta temprana y consecuencias en Calama

Se mantiene activa una alerta temprana preventiva por vientos para toda la Región de Antofagasta. En la comuna de Calama, la situación ha generado consecuencias adicionales y tangibles, registrándose la caída de algunos árboles y la interrupción del suministro eléctrico en diversos sectores.

Las autoridades se encuentran monitoreando de cerca la evolución de este evento climático para coordinar las acciones necesarias y trabajar en la restauración de la normalidad en las zonas afectadas.