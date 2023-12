Funcionario "fantasma" contratado por exseremi Carlos Contreras ganó millones sin trabajar

En el marco de la investigación de la llamada arista "Democracia Viva", que dio origen al "caso convenios", el Ministerio Público descubrió que entre las personas contratadas por el exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras -hoy en prisión preventiva-, existe un diseñador gráfico del cual no se conoce su trabajo, pese a recibir un sueldo.

Según consignó La Tercera PM, se trata de Claudio Cárdenas Campillai, apodado por los propios trabajadores de dicha repartición de Gobierno como "el fantasma", debido a que no existe registro de su labor, además de haberse visto solo un par de veces por la oficina.

El nombre del profesional también se repite en otros antecedentes del caso, ya que registra movimientos bancarios con la diputada Catalina Pérez (RD), quien está en la mira de la justicia.

Según los registros bancarios de la parlamentaria, existe una serie de transferencias hacia Cárdenas, cuyos motivos están siendo pesquisados: el primero de ellos por 350.000 pesos el 12 de enero de 2023; un segundo por el mismo monto un día después y un tercero por 317.000.

QUIÉN ES CLAUDIO CÁRDENAS

De acuerdo con el vespertino, Cárdenas llegó a la institución tras el arribo de Contreras, quien lo contrató como diseñador gráfico de la Seremi, pero con un sueldo pagado a través de la Fundación Movimiento Fibra.

A través del mismo mecanismo, el otrora seremi contrató a otros 11 funcionarios, entre los que se encuentra la concejala de RD Paz Fuica, quien también está en la mira de la Fiscalía por este caso.

Entre los antecedentes que ha recopilado el Ministerio Público, consta un documento de la Seremi de Vivienda donde se detalla que Cárdenas ocupaba el cargo de "analista diseñador" en el gabinete, al cual ingresó el 10 de enero de 2023 por un sueldo de 1.500.000 pesos.

La Contraloría estableció que Cárdenas nunca trabajó, pese a que entre enero y junio recibió un sueldo de 7.767.584 pesos.

Ante eso señaló que "la contratación de Claudio Cárdenas Campillai fue generada directamente por el exseremi Carlos Contreras, y que desconocen las funciones realizadas en el marco del programa, pues no se desempeñó totalmente en dependencias de esa seremi".

"LE DECÍAMOS EL FANTASMA"

Priscila Rodríguez, encargada del departamento de Administración y Finanzas desde 2019 y a la cual la PDI le tomó declaración, explicó a los detectives las falencias que existían cuando recibían las rendiciones de las fundaciones, así como también sobre el mecanismo con el que se les pagaba a estos funcionarios, entre ellos a "el fantasma".

"Los sueldos de estos profesionales eran de 1.350.000 brutos, salvo el de Claudio Cárdenas", indicó la funcionaria.

"Le decíamos en el servicio el funcionario fantasma, ya que no estaba presente y tampoco no se conocía su trabajo, no se vio plasmado", agregó en su testimonio a la PDI.

Pese a eso, agregó que su sueldo fue de 2.939.999 pesos, por los días trabajados entre enero y marzo del 2023, ya que según Contreras le había ofrecido 1.500.000 líquidos, pero solicitó permiso en febrero. Esto último, pues apenas arribó se tomó un mes de vacaciones.

"A él solo lo vi tres veces conversando en el servicio y llamó la atención a varios de nosotros ya que la fundación Fibra le pagaba sueldo", relató Marietta Méndez, otra trabajadora del Minvu de Antofagasta a la cual también se le tomó declaración.