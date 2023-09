Gobernador de Antofagasta: Contraloría está demonizando todas las transferencias

El gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, cuestionó en Cooperativa los límites que ha levantado Contraloría a las transferencias directas en este tipo de reparticiones tras el caso Convenios.

En conversación con Lo que Queda del Día, la autoridad regional planteó que "por situaciones que ocurrieron en la seremía de Vivienda de mi región se ha ido generalizando un manto de dudas respecto de todos los gobiernos regionales (...) yo creo que hay que separar la paja del trigo".

"Nadie está en contra de mayor fiscalización, nadie está en contra de mayor transparencia, es lo necesario", añadió.

Díaz sostuvo que "lo que no puede ocurrir es que se pongan tantas restricciones que finalmente cuando tú quieres llegar a ayudas con la niñez, con adultos mayores o cuando quieres hacer una transferencia a Bomberos, no se puede hacer porque hay demasiada burocracia".

"Nosotros hemos visto que Contraloría ha tomado una actitud en donde demoniza todas las transferencias, como que si todas tuvieran que ver con lo mismo y todas tuvieran que actuar de la misma manera e incluso se ha insistido mucho en que hay que hacer licitaciones más que transferencias directas", cuestionó.

El gobernador planteó que "hay algunas instituciones donde no cabe licitar. No hay dos cuerpos de Bomberos para que puedas licitar entre uno y otro, no hay dos teletones para que puedas definir a quien llegas con ayuda para las personas discapacitadas. Hay algunas transferencias que son donaciones, que tú las haces directamente, porque puedes atender una emergencia".