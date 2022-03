Gobernador denunció venta de loteos irregulares en campamentos de Antofagasta

El gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, presentó antecedentes al fiscal regional Alberto Ayale sobre denuncias realizadas por vecinos del sector norte de la comuna relacionadas a una venta de loteos irregulares ubicados frente al condominio Costa Laguna.

Según los antecedentes de la autoridad regional, se detectaron avisos de ventas de terrenos al interior de campamentos y tomas ya instalados, como sería el caso de los nuevos asentamientos Vivienda Chile Sueña y Villa Latina, en zonas donde no está asegurado ni el derecho de propiedad sobre el terreno ni el acceso a garantías mínimas de habitabilidad.

El gobernador Díaz remarcó que "entendemos que en campamentos hay muchas familias que están ahí por necesidad y nos hemos comprometido dar dignidad en esos casos, pero no vamos a permitir que se lucre y que se generen ganancias a aquellas personas que están vendiendo terrenos dentro de los campamentos".

"Nos parece que eso, generar lucro abusando de la necesidad de las personas de tener una vivienda, no es permitible. Queremos mayor dignidad, que los ciudadanos tengan acceso a bienes básicos, pero también eso pasa por tener reglas claras de no vender los terrenos dentro de las tomas", enfatizó.

Díaz agregó que estos avisos son una "verdadera estafa, porque están vendiendo y lucrando a través de terrenos que no les pertenecen y que no dan ninguna garantía de propiedad para las personas que los compran, por eso el llamado es a, primero, hacer estas denuncias sobre aquellas personas que están lucrando y, por otro lado, advertir a las personas que no hay ninguna garantía de propiedad sobre estos terrenos dentro de las tomas".

El fiscal regional, en tanto, sostuvo que "la comunidad debe entender que no debe seguir comprando terrenos, que no están en venta, que la mayoría son terrenos de bienes de uso público que corresponde al ministerio de Bienes Nacionales y no están en venta. No caigan en este juego".