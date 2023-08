Gobernadores: "Que se investigue todo, pero no podemos retrotraer el proceso de descentralización"

El presidente de la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile (Agorechi), Ricardo Díaz, se refirió a las investigaciones en el marco del caso convenios que involucran a distintas Gobernaciones del país, y declaró que "se investigue todo lo que se tenga que investigar, que se revise qué es lo que está ocurriendo, pero no podemos paralizar a las instituciones".

En conversación con Cooperativa, el gobernador de la Región de Antofagasta fustigó que "no puede ser que el caso que ocurrió dañe cómo funciona la institucionalidad, y este caso empezó con un equipo cercano a una diputada. Yo creo que no es correcto que cuestionemos a todos los diputados por el caso de una diputada en particular, lo mismo pido para los Gobiernos Regionales: que se investigue todo lo que se tenga que investigar, que se revise qué es lo que está ocurriendo, pero no podemos paralizar a las instituciones".

"O sea, no vamos a pedir entonces retrotraer el proceso de centralización que le está haciendo bien a la ciudadanía", recalcó.

La autoridad regional además criticó la mirada centralizada de este caso y los cuestionamientos que han surgido de la administración en las regiones.

"Chile es un país excesivamente centralizado, y la verdad es que la elección de los gobernadores es el primer hito en donde las regiones pueden tener un espacio de autonomía y pueden tener posibilidad de tomar sus propias decisiones, y eso entronca con esta cultura centralista, en donde se desconfía de las capacidades de las regiones", indicó.

A su juicio, lo que se tiene que hacer es "establecer criterios que nos permitan dar confianza a todos y que pudiéramos todos tener certeza de que los recursos se van a estar utilizando bien, hacia eso es donde tenemos que avanzar".

"EL DAÑO QUE SE ESTÁ HACIENDO ES A LA CIUDADANÍA"

"El daño que se está haciendo no es un daño a la figura circunstancial de quienes hoy en día actuamos de gobernadores, el daño se está haciendo hacia la ciudadanía que ve que se retrasan los proyectos, es un impacto para ellos", lamentó Díaz, quien añadió que el daño se ha hecho a aquellas fundaciones "con experiencia, con debida cualificación, que todavía están esperando tomas de razones y que hoy en día aparecen todas cuestionadas por una situación puntual que ocurrió en un servicio centralizado, porque esto ocurrió en el Ministerio de Vivienda".

"Cuando se genera este manto de dudas y cuestionamientos y se impide la acción del Estado, se está dañando a la ciudadanía y eso a nosotros nos preocupa", acotó.

Finalmente, Díaz señaló que en los gobernadores "no vas a encontrar temor a que haya control, lo que sí queremos es que si hay más control, también haya la debida agilización de los procesos para que esos recursos lleguen debidamente a la ciudadanía, pero si vamos a estar estableciendo controles pero impidiendo que los Gobiernos Regionales puedan hacer inversión que mejora la ciudadanía, ahí le vamos a hacer un daño a las regiones".