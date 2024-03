Había denunciado agresiones y amenazas en una escuela: Suicidio de profesora enluta a Antofagasta

La conmemoración del Día Internacional de la Mujer en la Región de Antofagasta estuvo marcada por la noticia del suicidio de una profesora que anteriormente había denunciado agresiones y amenazas en la Escuela D-68 José Papic, donde trabajaba enseñando inglés.

Se trata de Katherine Yoma, cuya muerte ocurrió la noche del jueves, en la víspera del 8M, y fue confirmada por vecinos y colegas: la información preliminar señala que el cuerpo fue encontrado por familiares, según El Diario de Antofagasta.

En septiembre de 2023, a través del referido medio, la docente había denunciado que recibió amenazas de muerte de parte de una alumna y que sufrió agresiones a manos del apoderado de ésta, quien la esperó a la salida de la escuela y la atacó verbal y físicamente, además de quitarle su celular y reventarlo contra el suelo.

"Ahora me las vas a pagar", "eres una mierda de profesora", "por tu culpa mi hija no está en la escuela", "te voy a pillar cuando te vayas", fueron algunos de los epítetos que hombre profirió el hombre, de acuerdo con una declaración publicada por la maestra en ese entonces.

"En ese momento, mi celular, dignidad y salud mental estaban destruidas", había transparentado también.

EPISODIOS DE VIOLENCIA CONTINUARON

A pesar de ello, y de que Katherine tuvo que tomar reposo médico por dos días, la estudiante que la amenazó -que quedó sujeto a una suspensión temporal- no fue retirada del establecimiento.

"(La joven) asistía también cuando iba a retirar a su hermano más pequeño. Aun cuando las amenazas de muerte son una falta gravísima según nuestro manual de convivencia escolar, en lugar de sentir protección, me sentí sola", denunciaba la docente.

Los episodios de amenazas siguieron repitiéndose, por lo que la docente volvió a requerir licencia médica, por un período más extenso.

"La escuela nunca me ha contactado para saber cómo estoy y la corporación me dice que no se pueden reunir conmigo porque estoy con licencia. En ese colegio se vulneran derechos fundamentales de los docentes. Hay malos tratos por parte de nuestros superiores, de nuestra jefatura", había manifestado en la época.

Tras la denuncia pública, la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS) había afirmado que estaba tomando medidas, y su directora, María Luz Gálvez, aseguraba que tenía conocimiento del caso desde inicios de junio de 2023.

Sin embargo, no se reunieron con Katherine, según la entidad, ella no se había comunicado vía correo electrónico con la coordinadora de enseñanza básica para ese fin; la docente, sin embargo, se encontraba con reposo médico.

⚫🌹Triste 8M. En las últimas horas hemos conocido el fallecimiento de la Profesora de Inglés, Katherine Yoma Valdivia, quien ejercía en la Escuela D-68 José Papic Radnic de Antofagasta.



La profesora se habría quitado la vida tras no superar cuadros de ansiedad, depresión y… pic.twitter.com/xkPrJ4pSfP — Colegio de Profesoras y Profesores de Chile (@ColegioProfes) March 8, 2024

SINDICATO: "ACÁ LE FALLARON DISTINTAS INSTITUCIONES A KATHERINE"

Conocido el trágico desenlace, la presidenta del Sindicato de Profesores y Pofesionales de la Educación Antofagasta, Ivette Gareca, acusó que "la situación de la colega es una situación que ya venía viviendo desde el año pasado (y) que finalmente quedó impune, no hubo una investigación, no hubo un resultado de fiscalización".

"Ella denunció en su momento, tengo entendido que a finales de 2022 fue a la Corporación y esto quedó ahí archivado. Pasaron ciertas situaciones en su establecimiento con un estudiante, después con un docente, donde ella se vio muy afectada, y cuando ella finalmente lo hace público, la Corporación va al establecimiento, dijeron que iban a ver el tema, que iban a adoptar medidas", continuó.

"Y, con el pasar del tiempo, yo pensé que se había resuelto, pero finalmente ella me habla a final de año y me dice que esto continúa tal cual, que no ha cambiado nada, que el sumario durmiendo y que no hay ningún avance en el fondo", complementó la dirigente.

En ese contexto, la dirigenta afirmó que "acá le fallaron distintas instituciones a Katherine".

"Ella hizo todo lo que se supone que se debe hacer: ir a la Mutual, donde no la atendieron por este caso, fue a la Inspección, donde el informe no le salió a su favor, fue a la Corporación... y quedó ahí, entonces es una (situación) reiterada de delitos de menoscabo y vulneración", sentenció.