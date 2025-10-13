Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago24.5°
Humedad28%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Ver más de la Región de Antofagasta
Tópicos: País | Región de Antofagasta

Hombre acusado de asaltar a pasajeros en Antofagasta fue detenido tras saltar al mar

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un sujeto de nacionalidad extranjera fue detenido tras ser sorprendido intentando realizar un robo en el terminal de buses de Antofagasta.

El hombre fue descubierto por un grupo de personas, quienes lo persiguieron tras una fallida detención ciudadana, provocando que el hombre se lanzara al mar a la altura de la calle Víctor Jara.

Personal de la Armada y Carabineros llegaron hasta el lugar, logrando que el hombre saliera del agua y procedieron a su detención.

Síguenos en Google News
Las + leídas