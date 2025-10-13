Hombre acusado de asaltar a pasajeros en Antofagasta fue detenido tras saltar al mar

Un sujeto de nacionalidad extranjera fue detenido tras ser sorprendido intentando realizar un robo en el terminal de buses de Antofagasta.
El hombre fue descubierto por un grupo de personas, quienes lo persiguieron tras una fallida detención ciudadana, provocando que el hombre se lanzara al mar a la altura de la calle Víctor Jara.
Personal de la Armada y Carabineros llegaron hasta el lugar, logrando que el hombre saliera del agua y procedieron a su detención.
Tras ser perseguido por varias cuadras, un sujeto acusado de cometer diversos delitos en el Terminal de buses de #Antofagasta se lanzó al mar para evitar una detención ciudadana. En el lugar, Armada y Carabineros lograron que saliera del agua y fue detenido. @Cooperativa pic.twitter.com/vkrlhPwL5H— Dayane Carolina (@Dayane_Marquez) October 13, 2025