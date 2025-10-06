Síguenos:
Tópicos: País | Región de Antofagasta

Incendio afecta a ocho viviendas en Calama

Bomberos de Calama trabajan en una segunda alarma de incendio en el sector de la toma de Quepe, Región de Antofagasta, donde un gran siniestro afecta a los inmuebles del lugar.

Según información preliminar, el fuego se produjo en una vivienda que se encontraba en un sector de acopio de neumáticos, lo que ha hecho difícil el trabajo de bomberos, y se propagó rápidamente hacia al menos ocho viviendas.

Hasta ahora hay un detenido.

