Indignación en Antofagasta tras cancelación de licitación para doble vía en Ruta 5

Un fuerte impacto generó en la macrozona norte la decisión del Ministerio de Obras Públicas de dejar sin efecto el llamado a licitación de la Ruta 5 Norte, en el tramo que une Antofagasta y Caldera, llamado que según el MOP presentaría fallas técnicas.

"El proyecto referencial omitió algunas necesidades, sobre todo en la Tercera Región, que aumentan significativamente los costos y no están del todo resueltas; es necesario retrotraer este proyecto a una fase anterior", detalló Pedro Barrios, seremi del MOP Antofagasta.



La noticia desató críticas inmediatas por la inseguridad de la vía, por lo que el diputado Jaime Araya (Ind-PPD) fustigó duramente a la Dirección de Concesiones: "Es un chiste repetido y podrido, una burla permanente con nuestra región. No son una institución confiable, son incapaces de hacer las cosas bien y rápido", sentenció, exigiendo la renuncia de los responsables.

En la misma línea, la diputada electa Marcela Hernando (PR) calificó la decisión como un "mal chiste". "El MOP tira nuevamente por la borda las necesidades de nuestra región condenándonos a seguir lamentando muertes e inseguridad con carreteras del tercer mundo", acusó.

Por su parte, el diputado electo Fabián Ossandón (PDG) manifestó: "Es fundamental que el MOP transparente el cronograma de trabajo, ya que esta ruta es vital para la conectividad y nuestra gente. El desarrollo de Antofagasta no puede detenerse".



Mientras se revisan las condiciones de esta licitación y se incorporan nuevas obras en el proyecto, según señaló el MOP existe una cartera para fortalecer la conectividad vial por más de USD 250 millones y por otros USD 50 millones para ampliar la capacidad de la Ruta 1 en el marco de la actual concesión Rutas de Antofagasta.