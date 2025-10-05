Investigan femicidio frustrado de pediatra en Calama: Fue encontrada grave en su casa

Una médico pediatra de Calama se encuentra en internada en el Hospital Carlos Cisternas, luego de ser encontrada sola y con heridas graves en su casa.

De acuerdo a 24 Horas, la mujer de nacionalidad venezolana, de 38 años, fue ingresada el pasado 23 de septiembre a la UTI del recinto asistencial, donde también ejercía su profesión.

La mujer faltó a dos turnos consecutivos, lo que llamó la atención del Hospital y fue posteriormente encontrada en su casa sola y con múltiples heridas.

El subprefecto Gabriel Morales, de la Brigada de Homicidios de la PDI, señaló que "nos encontramos realizando diferentes diligencias, con la finalidad de obtener un resultado en relación a la dinámica de los hechos que ocurrieron el día el fin de semana del día 23 cuando fue hallada esta persona venezolana en el interior de su domicilio".

Desde el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg) pidieron que la investigación se haga con perspectiva de género.

"Hemos activado el circuito intersectorial de femicidio, que es la respuesta coordinada que tenemos las distintas entidades públicas cuando se investigan casos de violencia de género", dijo la directora regional del órgano, Gabriela Araya.

Por su parte, el Colegio Médico condenó la agresión sufrida por la pediatra y señaló que "constituye una de las expresiones más graves de violencia, inaceptable en cualquier circunstancia".

"Sabemos que este repudiable acto ha generado un profundo impacto en la comunidad del Hospital de Calama Dr. Carlos Cisternas (HCC), donde la doctora ejercía con dedicación y compromiso, dejando a sus colegas muy afectados por lo ocurrido, por lo que estamos evaluando formas de apoyarles en este difícil momento", concluyó el gremio.