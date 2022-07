Tras conocerse la detención de la ex alcaldesa de Antofagasta Karen Rojo en Países Bajos, la Fiscalía de Antofagasta confirmó que su homólogo de Rotterdam ordenó mantenerla privada de libertad por seis a ocho semanas.

Ese fue el plazo tentativo entregado por la institución neerlandesa para la citación de la primera audiencia relevante del proceso de extradición de la otrora jefa comunal, que huyó a ese país en marzo pasado, el mismo día en que la Corte Suprema ratificara su pena de cárcel efectiva por el delito de fraude al fisco.

Una vez culminada la extradición, Rojo volvería a Chile para cumplir la condena de cinco años y un día de presidio, y de momento, el fiscal jefe de Antofagasta, Cristián Aguilar, descartó que arriesgue un aumento en la pena, a pesar de la fuga.

"No se le agrava su situación, no se le aumenta la pena por el hecho que se haya fugado del país, puesto que el arrancarse no constituye en nuestro ordenamiento jurídico un delito por sí solo", adelantó el persecutor.