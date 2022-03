Karen Rojo ya es una prófuga internacional: Interpol inicia búsqueda de la ex alcaldesa

Karen Paulina Rojo Venegas, quien huyó de Chile ayer, pocas horas después de que la Justicia confirma su sentencia por fraude al Fisco, ya es una prófuga internacional, luego de que la Policía de Investigaciones solicitara a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) la detención de la ex alcaldesa.

Rojo (independiente de derecha), quien fuera seremi de Salud y alcaldesa de Antofagasta entre 2012 y 2020, se fugó luego de que la Corte Suprema dejara firme su condena a cinco años de cárcel.

Según se conoció este jueves, la otrora autoridad salió de Chile ayer mismo en un vuelo de la aerolínea KLM con dirección a Ámsterdam, Países Bajos, y llegó a las 05:10 horas de hoy.

Tras ello, la Oficina Central Nacional (OCN) Santiago -dependiente de la PDI-, que representa a nuestro país ante la Interpol, solicitó la publicación de una "Notificación Roja" en contra de la ex alcaldesa, por requerimiento del Ministerio Público, iniciando de esta forma la búsqueda internacional.

"Hoy esta Oficina de Interpol solicitó a la Secretaría General de Interpol en Lyon, Francia, la publicación de una notificación roja en contra de esta persona, la cual estará disponible para los 194 países miembros de la organización", dijo el jefe de la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol Santiago, prefecto Maximiliano Mcnamara.

"Chile solicitó en particular la ubicación e identificación de esta persona para que en nuestro país pueda enfrentar un proceso penal. Esta notificación a nivel mundial va permitir a las oficinas de Interpol que cuando esta persona sea detectada en un control migratorio o control policial sean alertadas y, a su vez, esta Oficina de Interpol Santiago también es alertada", agregó.

De esta forma, la OCN Interpol Santiago, inicia la búsqueda internacional de la ex-edil. https://t.co/KXaD82KUeS — PDI Chile (@PDI_CHILE) March 24, 2022

El Ministerio Público, que instruyó a la OCN que notificara a Interpo, buscará iniciar un "proceso de extradición" para que Rojo, una vez encontrada, retorne a Chile para cumplir su pena.

Más temprano esta jornada, en una breve declaración de dos puntos, la PDI explicó que Rojo "salió del territorio nacional por el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez" de Santiago, y que "al momento de realizar el control migratorio en Policía Internacional de la PDI, no presentaba ningún impedimento legal para salir del país".

En un fallo unánime, la Suprema rechazó ayer miércoles un recurso de nulidad interpuesto por la defensa de la ex jefa comunal, que buscaba dejar sin efecto la sentencia recibida el 18 de enero del año 2021 por delitos cometidos entre octubre de 2015 y agosto de 2016 en la Corporación Municipal de Desarrollo Social de la comuna.

FISCALÍA: CORTE ESTIMÓ QUE "NO EXISTÍAN ANTECEDENTES QUE JUSTIFICARAN LA EXISTENCIA DE UN PELIGRO DE FUGA"

Mediante una declaración pública, la Fiscalía Local de Antofagasta explicó que el persecutor que llevaba la causa contra Rojo, Cristian Aguilar Aranela, solicitó ante el Juzgado de Garantía de la ciudad la cautelar de arraigo nacional y que dicha instancia otorgó la medida el 15 de junio del 2018.

No obstante, el ente indicó que "con fecha 25 de junio del 2018, la Corte de Apelaciones de Antofagasta dejó sin efecto la medida cautelar de arraigo nacional en contra de Karen Rojo Venegas, tras recurso de apelación de su defensa. La Corte de Apelaciones fundó su decisión en que no existían antecedentes que justificaran la existencia de un peligro de fuga de la ex alcaldesa Karen Rojo Venegas".

"La ex alcaldesa Karen Rojo con posterioridad se presentó a todos los actos del procedimiento, incluyendo su juicio oral que se extendió por casi dos meses, específicamente, durante los meses de noviembre y diciembre del 2020", agregó el Ministerio Público.

"Habiendo tomado conocimiento del rechazo de los sendos recursos de nulidad presentados por la sentenciada por la Excelentísima Corte Suprema y teniendo conocimiento que la condenada salió del país, se están realizando todas las gestiones, tanto judiciales como policiales, para su ubicación y extradición a fin de que se otorgue efectivo cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Oral en Lo Penal de Antofagasta", enfatizó el organismo en el comunicado.

La Fiscalía reiteró a la comunidad que hará uso de "todas las herramientas legales" para lograr que Rojo cumpla su condena.