Más de 6.000 personas asistieron al encendido del Árbol de Navidad en Antofagasta

En más de 6.000 personas cifró, el municipio, el número de asistentes, la noche del miércoles, al encendido del Árbol de Navidad en Antofagasta, actividad que incluyó un show artístico previo, entrega de dulces y gorros.

"Este es el espíritu que queremos tener en Antofagasta, ahora en Navidad y siempre: un espíritu de entendimiento, de cariño, de vecindad, de comunidad. Hoy no hay mala onda, no hay peleas, estamos todos unidos, no hay bullying, no hay pesadeces; estamos en otra, vamos a tener un muy buen año 2025 y qué rico poder empezarlo así", indicó el alcalde, Sacha Razmilic (Evópoli).

La gran estructura, de más de 20 metros de altura, se ubica en la explanada de la Municipalidad y se suma a otros tres árboles ubicados en la intersección de las calles Rica Aventura y Oficina Poderosa, en la playa El Trocadero y en la explanada del Estadio Regional.

La directora de Dideco, Yantiel Calderón, destacó que "ésta es una de las muchas actividades que estamos preparando para estas celebraciones de fin de año".

"Todo esto se realizó en tiempo récord; llegamos la semana pasada (a la alcaldía) y todo el equipo municipal se puso a trabajar para poder tener este encendido del árbol", añadió la funcionaria.

En la actividad participaron, además, los concejales de la comuna y trabajadores municipales.