Ministerio Público abrió investigación administrativa tras fuga de Karen Rojo

El fiscal nacional, Jorge Abbott, abrió este viernes una investigación administrativa contra la Fiscalía de Antofagasta tras la huída del país de la ex alcaldesa de la capital regional, Karen Rojo.

En concreto, según informó esta tarde el Ministerio Público, la causa busca "establecer si la Fiscalía Regional de Antofagasta tuvo responsabilidad en no asegurar que la acusada, hoy condenada por fraude al fisco, Karen Rojo, cumpliera la pena efectiva de 5 años y un día ratificada por la Corte Suprema el pasado miércoles 23 de marzo".

La investigación quedó a cargo del fiscal regional de Atacama, Alexis Rogat.

Rojo, cercana a la derechista Unión Demócrata Independiente, abandonó el país después de que el máximo tribunal confirmara la condena a cinco años de cárcel efectiva en su contra por el delito de fraude al fisco, en hechos ocurridos entre 2015 y 2016 mientras encabezaba la administración comunal.

El miércoles abordó un vuelo de la aerolínea KLM con dirección a Ámsterdam, Países Bajos, adonde llegó a las 05:10 horas del jueves.

Según la Policía de Investigaciones, que confirmó que Rojo se fugó a través del Aeropuerto de Pudahuel, la ex alcaldesa "no presentaba ningún impedimento legal para salir del país", ya que el arraigo nacional no estaba contemplado en sus medidas cauterales.

Tras ello, la Oficina Central Nacional (OCN) Santiago -dependiente de la PDI-, que representa a Chile ante la Interpol, solicitó la publicación de una "Notificación Roja" en contra de la ex alcaldesa, por requerimiento del Ministerio Público, iniciando de esta forma la búsqueda internacional.