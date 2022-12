Mujer pasó seis meses en la cárcel por delito que no cometió: Crema de queratina dio erróneamente positivo a cocaína

Una verdadera pesadilla vivió durante seis meses Nardy Ribera, una joven boliviana, quien el 5 de marzo de 2016 viajaba en bus desde Iquique hacia Tocopilla cuando, en la Aduana El Loa, todos los pasajeros fueron sometidos a un control rutinario.

Ribera tenía en su maleta unas cremas de queratina para uso capilar, que había comprado como encargo para una amiga. Sin embargo, al ser sometidas a prueba de campo, estas cremas dieron positivo a cocaína, por lo que fue detenida inmediatamente acusada de tráfico de drogas, publicó este viernes La Estrella de Tocopilla.

La mujer cuenta que "cuando a mi me pasó esto vivía y trabajaba en Tocopilla, al frente de un salón de belleza. Una persona que era mi amiga de ese negocio me pidió un favor, porque viajaba a Bolivia y me pide que le traiga unos documentos y unas cremas de queratina. Entonces allá en Bolivia me dan unos documentos y las cremas, esto por hacerle un favor a ella, no eran míos".

Así, agregó, "cuando a mí me detienen, me hacen pasar a una habitación y me piden que me siente. Ahí una persona de la PDI y una señorita de Aduanas dijeron que le iban a hacer un narcotest (a las cremas) y cuando lo hacían, las personas me estaban dando la espalda a mí y es ahí cuando se voltean y me dicen: 'mira, tú estás detenida por tráfico de drogas'".

"En ese momento agarro y le digo 'no es así y que estas cosas no son mías', que le estaba haciendo el favor a una persona y todo eso. Ahí fue que me pongo a llorar y le muestro la conversación de la persona que necesitaba esas cremas. Lo único que me decían era que me calle y ahí traía un dinero, que eran siete mil dólares, se me incautó y nunca más lo vi. Fue algo muy duro, porque en ese momento perdí parte de la noción del tiempo, fue algo muy fuerte lo que estaba viviendo, no lo asimilaba", relató la mujer.

La joven fue formalizada por el delito de tráfico de drogas y quedó en prisión preventiva en la cárcel de Alto Hospicio sin que ni siquiera su familia en Bolivia supiera lo que estaba viviendo.

La medida cautelar, detalla el medio, se mantuvo hasta el 13 de septiembre de ese año, cuando el Ministerio Público informó a la justicia que el Instituto de Salud Pública (ISP) había confirmado que no existía droga en las cremas de queratina.

Tras esta situación, Nardy Ribera estuvo con arraigo nacional por tres meses y la causa se mantuvo vigente hasta el 25 de noviembre pasado donde se estableció su sobreseimiento definitivo.

La jefa de Estudios de la Defensoría Regional de Tarapacá, Karina Reyes, comentó que "además de lograr el sobreseimiento, lo que logramos fue un acto de reparación y dignidad para Nardy, quien con este error pasó mucho tiempo injustamente en la cárcel".