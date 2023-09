Municipio de Calama en la mira por traspasos de fondos a agrupación vinculada a director de obras

La denuncia de un supuesto traspaso millonario de recursos desde la Corporación Cultural de Calama de manera directa a la Agrupación Cielo Abierto para la materialización del proyecto "Atacama Titán" tiene en la mira a la municipalidad loína, ya que el tesorero y escultor de dicha agrupación sería el director de Obras del municipio, Luis Alfaro.

"A raíz de una denuncia que recibimos en la oficina parlamentaria de Calama, respecto a presuntas irregularidades en la asignación de recursos públicos a fundaciones, hemos enviado, en el mes de julio, una denuncia al Contralor General de la República, solicitando que se investigue dicha situación", señaló el senador por la Región de Antofagasta Pedro Araya, quien sostiene que los montos traspasados ascienden a los 80 millones de pesos.

Al respecto, el alcalde de Calama, Eliecer Chamorro, explicó que apesar que la denuncia no es formal, el municipio tomó acciones y ordenó un sumario público en la casa consistorial, además de un sumario en la cuestionada corporación.

"Este alcalde ya instruyó al equipo jurídico de nuestra municipalidad con el equipo jurídico de la corporación un sumario respectivo para que se puedan establecer las responsabilidades administrativas, responsabilidades civiles y, por supuesto, frente a hechos que pueden revestir mayor connotación, responsabilidades penales a través de fiscalía", señaló.

Chamorro agregó que "hay un documento que no dice que es parte del directorio tal como se afirma, además de que se dijo que eran 80 millones de pesos, eso es falso (...) Es un proyecto que tuvo un concurso público, etcétera, a través de fondos externos. Sin embargo, lo que se está midiendo ahora es la actuación del director de obras municipales con respecto a este proyecto".

Finalmente la máxima autoridad loína señaló que el proyecto de Cielo Abierto no tendría relación con el proyecto de los dinosaurios (Titanes) y que el monto en cuestión ascendería a los 21 millones de pesos, y no a 80 como acusa el parlamentario y que cerca del 80 porciento de estos fondos corresponden a empresas externas, sumado a que el director en cuestión era miembro de la agrupación y no parte del directorio, cuando fueron suscritos los contratos.

Otras autoridades no han quedado indiferentes ante la denuncia y manifestaron su absoluto rechazo a este tipo de situaciones.

Para la diputada Yovana Ahumada, "es impresentable ver una vez más un posible caso de corrupción, en este sentido vemos la malversación de fondos públicos a través del jefe de obras municipales que lo hacía con una fundación a través de proyectos culturales, siendo el tesorero. La verdad es que esto es impresentable, a nadie le da vergüenza, al parecer, utilizar recursos públicos", indicó.

Por su parte el independiente Sebastián Videla dijo que "no podemos permitir, bajo ningún motivo, que la corrupción siga en el norte y en nuestro país. Por lo tanto, donde se dan a conocer antecedentes de manera pública, la vinculación del director de obras de la Municipalidad de Calama, con algunas fundaciones, esto se debe indagar hasta las últimas consecuencias".