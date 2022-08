"Necesitamos acciones concretas": Gobernador de Antofagasta pide estado de excepción en las carreteras

El gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, pidió medidas más concretas para combatir el crimen organizado en la zona norte del país, como el decreto de estado de excepción en las carreteras, aunque apuntó que con eso "no basta".

En conversación con El Mercurio de Antofagasta, la autoridad regional puntualizó que "estamos frente a la constatación del crimen organizado. Estas no son acciones que corresponden a un crimen habitual", sino que a su juicio, "tenemos que empezar a adoptar una forma de actuar que sea distinta, que sea acertada y coordinada".

Por esto, Díaz hizo un llamado al Gobierno y el Congreso a que esta situación descrita "no permite que se sigan dilatando decisiones a partir de visiones que quizás son ideológicas", considerando decretar acciones inmediatas, como "poner protección en las carreteras, este estado de excepción en las carreteras, fortalecer las capacidades de nuestras policías, de Carabineros".

En esta línea, pidió que "toda esta discusión de seguridad no se centre solamente en el estado de excepción, porque claramente cuando uno ve lo que pasa en La Araucanía, no es la solución. Estamos enfrentando una problemática de múltiples dimensiones y que por lo mismo se debe abordar desde distintas perspectivas. El estado de excepción lo que permite es generar mayor presencia y mayor sensación de seguridad con la presencia de militares, por ejemplo, en las carreteras. Pero no nos engañemos, eso no basta".

En ese sentido, apuntó a que "la ley de infraestructura crítica hay que acelerarla, puesto que nos permitiría, por ejemplo, resguardar el transporte de cobre de nuestra región".

Sobre las acciones en el mediano plazo, el gobernador puntualizó que "necesitamos esta ley de infraestructura crítica, también una ley que les dé más poder a los fiscales y una ley que otorgue mayores garantías sobre lo que se va a entender como tráfico o microtráfico. Además, aumento de sanciones, como en el caso de robo de metales".

"Ya basta de discusiones; acá lo que necesitamos son acciones concretas", recalcó, agregando que "hay que dejar la discusión ideológica y empezar a pensar esto con la urgencia que corresponde".

Finalmente, Díaz expresó que "debemos actuar con fuerza y con decisión, y brindar seguridad a la comunidad. Ahí es donde debemos dejar los temores, que a veces desde el sector de la izquierda tenemos. Por ejemplo, con respecto al actuar de las policías o de la presencia de efectivos militares en distintas zonas en que sea necesario".

La medida excepcional ha sido solicitada por los parlamentarios de la bancada transversal del norte, que a principio de semana la exigieron su aplicación al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

Además, el alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez, ha recalcado la necesidad de acciones concretas que permitan dar mayor seguridad a la población de la comuna y a toda la zona norte.

CRÍTICAS AL GOBERNADOR

En tanto, el diputado José Miguel Castro (RN), integrante de la bancada transversal de la Macrozona Norte, criticó al gobernador por no solicitar directamente una medida excepcional para esta zona y lo emplazó a realizar una consulta ciudadana por esta materia.

"Emplazo al gobernador, con mucho respeto, a hacer una consulta ciudadana. Si él no cree conveniente, pregúntele a la gente y se dará cuenta que necesitamos todas las herramientas de un Estado de Derecho y lo que nos entrega la Constitución hoy, que es que los militares sean capaces de apoyar a las fuerzas de orden y seguridad para controlar lo que hoy está desbordado", puntualizó el parlamentario.

Desde la referida bancada no son los únicos que están solicitando con urgencia un estado de excepción para la Macrozona Norte, dado que también se sumaron a esta necesidad los senadores Paulina Núñez (RN) y Pedro Araya (independiente).