Pasajero que agredió a conductor de TransAntofagasta con un martillo quedó en prisión preventiva

En prisión preventiva por los 80 días que dure la investigación quedó un pasajero acusado de agredir con un martillo y generarle lesiones graves a un conductor del TransAntofagasta el pasado 19 de septiembre en el sector norte de la comuna.

Si bien el hecho ocurrió en el mes de septiembre, no fue si no hasta este martes que el Ministerio Público formuló cargos por robo con violencia calificado al acusado, tras presentarse voluntariamente en dependencias de la Policía de Investigaciones, y ser reconocido por la propia víctima.

De acuerdo a los antecedentes expuestos por la fiscal a cargo, Yanina Aspe, en la audiencia de formalización, los hechos acontecieron cuando el imputado abordó el microbus de la línea 107 sin pagar.

Según la persecutora, al momento de abordar la máquina, el acusado se sentó detrás del conductor donde desde un bolso extrajo un elemento contundente -que resultó ser un martillo- con el cual comenzó a propinarle diversos golpes a la víctima mientras se encnontraba manejando.

"Por tanto no podía defenderse y de esta forma le sustrae el dinero que el chofer llevaba consigo. La víctima lesionada mientras se cometía el delito, incluso, colisiona a algunos vehículos, y el imputado se da a la fuga", comentó Aspe.

Además agregó que el tribunal negó la suspensión del procedimiento solicitado por la defensa, que aludió a problemas psiquiátricos y una eventual esquizofrenia por parte del imputado, debido a que los antecedentes -hasta hoy- dieron cuenta que el acusado sólo mantiene tratamiento por consumo de alcohol y drogas, desestimando una patología mental.

"Mi hijo está enfermo"

Hasta el Tribunal de Antofagasta llegó la madre del imputado alegando problemas mentales de su hijo.

"Mi hijo está enfermo, tiene un principio de esquizofrenia, es bipolar, está en tratamiento y ha tenido dos intentos de suicidio, no lo hizo a sabiendas", sostuvo.

La mujer comentó que fue durante Fiestas Patrias cuando le perdió el rastro a su hijo debido a una descompensación que le causó la falta de pastillas que no pudo comprar.

"Él está en tratamiento con sus pastillas pero ese día no había pastillas porque son caras y se descompensó y se me perdió", manifestó.

Por último la mujer pidió disculpas a la familia del chofer y solicitó no ser amenazada de muerte ni ella, ni su familia.

"Yo sé que él no lo hizo a sabiendas, que no se me amenace a mi familia que nos van a matar o en mi trabajo porque toda mamá sufre por esto, pero él no sabe lo que hizo, nos enteramos ayer y lo entregamos nosotros", finalizó.