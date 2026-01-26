PDI busca a delincuentes que atropellaron a trabajador para robarle su camioneta en Calama
A los pocos minutos del hecho, detectives de la Bicrim hallaron el vehículo abandonado en la vía pública, y en su interior la totalidad de las especies sustraídas.
Por instrucción del Ministerio Público a las pericias se sumó personal de Lacrim de Antofagasta e Iquique
Diversas diligencias realizan detectives de la BICRIM Calama para dar con el paradero de los delincuentes que atropellaron a un trabajador para robarle el vehículo y la mercadería que repartía en el sector poniente de la capital loína.
Tras el hecho y gracias a la oportuna denuncia, la PDI logró dar con el vehículo en solo minutos, una camioneta Toyota Hilux, la que fue hallada abandonada en la intersección de Vicuña Mackenna con Sonetos y presentaba daños compatibles con el atropello.
El subprefecto Eduardo Díaz, jefe de la BICRIM Calama, señaló que el despliegue permitió no solo recuperar el móvil y especies avaluadas en 30 millones de pesos, sino también levantar evidencia biológica y pericial relevante para identificar a los autores, sumándose a los peritajes equipos del Laboratorio de Criminalística de Antofagasta e Iquique.
En cuanto a la víctima, permanece internada en el Hospital Carlos Cisternas en estado grave, aunque fuera de riesgo vital.