PDI recuperó camioneta y millonarios equipos de telecomunicaciones abandonados en el desierto

La Policía de Investigaciones (PDI) recuperó un vehículo con encargo por robo y diversos equipos técnicos de telecomunicaciones de alta gama, avaluados en más de 105 millones de pesos, que fueron abandonados en pleno desierto.

Según destacó la institución policial, el operativo contó con un trabajo coordinado entre la Brigada de Investigación Criminal (BICRIM) Calama y la Brigadas Investigadoras de Robos (BIRO) Antofagasta.

El hecho se registró cuando oficiales de la PDI, que retornaban del sector de Jama, advirtieron el desplazamiento de tres camionetas que ingresaban a gran velocidad por pasos no habilitados hacia la Ruta 27CH, por lo que intentaron fiscalizarlos.

“Estos vehículos, proceden a su huida, dejando uno de estos abandonados en el sector del Salar de Tara. El personal, al revisar este móvil, detectaron que este mantenía un encargo por robo en especies consistentes en equipos de telecomunicaciones, avaluados en más de 105 millones de pesos”, explicó el comisario Egidio Ojeda, jefe de la Bicrim Calama.

El funcionario policial destacó que "este procedimiento refleja la permanente labor coordinada entre las distintas unidades de la PDI, que permite detectar situaciones irregulares en zonas fronterizas y recuperar especies de alto valor económico, aportando así a la investigación criminal y a la seguridad pública".

Personal del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Calama prestó apoyo operativo en el lugar, sin embargo, las diligencias continúan para establecer la identidad de los involucrados en esta frustrada operación.



El vehículo y los equipos recuperados fueron entregados a sus respectivos propietarios.