Región de Antofagasta

Pescadores encontraron cuerpo de joven arrastrado por la corriente en Mejillones

Redacción Cooperativa
En la mañana de este miércoles fue encontrado el cuerpo del joven de 22 años que fue arrastrado por la corriente este martes en el balneario de Hornitos, en la comuna de Mejillones.

El hallazgo fue realizado por un grupo de pescadores, por lo que personal del Servicio Médico Legal (SML) llegó hasta el lugar para realizar las pericias correspondientes.

