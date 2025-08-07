Síguenos:
Tópicos: País | Región de Antofagasta

Prisión preventiva para sujetos que transportaban municiones y una granada en Calama

Publicado:
| Periodista Digital:Dayane Márquez Calle

Los cuatro sujetos se trasladaban en un vehículo en el que portaban proyectiles y un artefacto de uso militar que el GOPE confirmó que estaba apto para ser utilizado.

 Archivo (Referencial)
El Juzgado de Garantía de Calama decretó la medida cautelar de prisión preventiva para cuatro imputados por el delito de transporte de armamento bélico y municiones, quienes fueron detenidos por Carabineros en las inmediaciones del terminal de buses de la capital loína.

Los cuatro sujetos, todos de nacionalidad venezolana, se trasladaban en un vehículo y fueron controlados tras la denunicas de transeuntes por el comportamiento sospechoso que habrían presentado.

En su poder fueron hallados 11 proyectiles 9 milímetros y una granada de fragmentación con su seguro, la que el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros confirmó que era de uso militar y se encontraba apta para ser utilizada.

”Atendida la peligrosidad de este hallazgo, se instruyó la entrega del material bélico personal el cual posteriormente estableció que se trataba justamente de una granada de fragmentación de uso militar en condiciones de ser empleada”, explicó el fiscal regional subrrogante, Eduardo Peña.

Para la investigación el Tribunal decretó un plazo de 120 días.

 

 

