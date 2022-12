Recolectores de basura de Antofagasta inician paro por bonos impagos

Un paro de actividades iniciaron este martes los trabajadores del servicio de retiro de desechos domiciliarios en Antofagasta, paralización que responde,según señalan, al no pago hace dos meses de un beneficio que subsidia el Gobierno.

Movilización de los trabajadores que ha causado acumulación de bolsas de basura, las que en algunos puntos por acción de perros o terceros generan preoupación en los vecinos.

"Nosotros estamos pidiendo que nos den la plata que nos corresponde. Hace dos meses que no nos pagan el bono y eso no es justo ni para mí, ni para mis compañeros", señaló Jonathan Contuliano.

Del mismo modo, Cristian Ávila, otro trabajador explicó "hace dos meses que a nosotros no nos pagan el bono de ley, que es un bono nos corresponde, por el que se peleó hace años y ahora con el problema que tiene la administración de De Marco y la Municipalidad, lamentablemente nos llega a nosotros, toca nuestros bolsillos, si no fuera así el paro no va".

Hasta la base de la empresa llegó este martes, para dialogar con los trabajadores, el diputado Sebastián Videla (IND) , quien manifestó "llegando diciembre es muy complicado que ellos tengan este inconveniente de no saber la continuidad laboral y un bono que se comprometió por parte del gobierno y que los dineros fueron traspasados a la municipalidad".

Este conflicto se suma al de los trabajadores del barrido de calles, también de la empresa De Marco los que tambien se movilizaron tras no ser aprobado por el Concejo Municipal el trato directo que mantenía la empresa, encontrándose todos ellos, la mayoria adultos mayores, en la incertidumbre de no saber si continuarán trabajando o no.