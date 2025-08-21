Restaurante de Antofagasta fue clausurado tras detección de tornillo en sandwich

Una denuncia en redes sociales movilizó a la autoridad sanitaria hasta el local de comida rápida Juan Maestro, ubicado en el Mall Plaza de Antofagasta, donde fueron detectadas diversas falencias sanitarias que terminaron en un sumario sanitario y la prohibición de funcionamiento.

"Frente a la denuncia en redes sociales, de la aparición de un tornillo en una hamburguesa, es que nos presentamos en el local para realizar la fiscalización respectiva. Y durante esta fiscalización pudimos detectar múltiples deficiencias a lo que establece el código sanitario", señaló Alberto Godoy, seremi de Salud de Antofagasta.

Respecto a los incumplimientos, Godoy explicó que "había bastante suciedad en algunos sectores, especialmente detrás de los equipos, había acumulación de grasa, aceite en equipos donde se veían que se notaba que no tenían la limpieza y mantenimiento adecuado".

En el lugar se detectó presencia de hongos en las máquinas de hielo, óxido en las planchas y rejillas, polución en las máquinas de bebidas y café, y una notoria falta de mantención en la mayoría de los equipos.

Además se constataron malas prácticas de los manipuladores de alimentos, los que no contaban con procedimientos actualizados de manufactura, y el aseo en los baños del personal era deficiente, situaciones que fomentaban la contaminación cruzada.

El local permanecerá cerrado hasta que subsane todas las deficiencias y se expone a sanciones de hasta las 1.000 UTM (más de 68 millones de pesos).