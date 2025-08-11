SIAT busca establecer dos atropellos fatales ocurridos en la Región de Antofagasta

Dos fatales accidentes carreteros que involucraron peatones busca establecer la SIAT de Antofagasta, que este fin de semana desplegó equipos por dos puntos de la región para establecer las causas de ambos hechos.

El primero se registró a la altura del kilómetro 106 de la Ruta CH-23 en la comuna de San Pedro de Atacama, donde murió un hombre de 60 años.

“A raíz de este accidente es que fallece el peatón, el cual era un hombre adulto de nacionalidad chilena. Por lo tanto, se instruye la concurrencia de personal de la ciudad para determinar la causa basal de este accidente y ponerla a disposición del Ministerio Público”, indicó el teniente Alejandro Ortíz, oficial investigador SIAT.

El segundo hecho ocurrió horas más tarde aproximadamente en el kilómetro 1.284 de la Ruta 5 Norte en la comuna de Antofagasta.

El jefe de la SIAT, mayor Karl Bergenher, señaló “un accidente del tipo atropello, en el cual lamentablemente resultó fallecido el peatón participante, que corresponde a un hombre adulto. La SIAT de Antofagasta se encuentra realizando las diligencias de carácter técnico científico con la finalidad de establecer la causa basal“.

Ante ambos hechos fatales, Carabineros reiteró el llamado a la precaución a conductores y peatones, llamando a los primeros a respetar limites de velocidad, manteenr distancias y conducoir atentos a las condiciones del camino. A los otros, a utilizar pasarelas o pasos habilitados para cruzar la calzada.