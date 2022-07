Siches: Los que llegan a nuestro país con el fin de participar en ilícitos no son bienvenidos

La ministra del Interior, Izkia Siches, lideró este jueves una mesa de seguridad en Antofagasta en la que se abordaron problemáticas asociadas al crimen organizado, narcotráfico y uso de armas, asegurando que "no son bienvenidos al país" quienes lleguen para cometer delitos.

En la reunión, realizada en el Casino de Oficiales de Carabineros en esa ciudad, la secretaria de Estado dio a conocer que se destinarán 2.500 millones de pesos en el fortalecimiento de seguridad y tecnologías para abordar los diversos delitos en la región.

Los recursos se destinarán para reforzar la tecnología que ayuda a detectar e investigar delitos. (2/3) pic.twitter.com/p76To9wNym — Ministerio del Interior Chile (@min_interior) July 21, 2022

"Nos hemos comprometido con una cartera de inversión de 2.500 millones de pesos para poder fortalecer las capacidades tanto de Carabineros, Ministerio Público y la Policía de Investigaciones, dotando tecnologías y capacidades que nos permitan enfrentar el crimen organizado y también los distintos delitos y nuevas capacidades delictuales que se han demostrado en la región", detalló Siches.

En esta línea, advirtió que "para ello, a todas aquellas personas que llegan a nuestro país con el fin de participar en ilícitos, incivilidades o traer nuevos fenómenos delictivos, quiero ser muy clara: no son bienvenidos en nuestro país".

La ministra abordó también la situación migratoria en la región, señalando que se va a continuar con distintos procesos, entre ellos las expulsiones. En cuanto al robo de cobre que aqueja a la zona, anunció que se generarán diversas mesas de trabajo para combatirlo.

En este encuentro también participaron alcaldes de la región, policías y diversas autoridades.

En el casino de oficiales de Carabineros en #Antofagasta la Ministra del Interior Izkia Siches encabeza Mesa de Seguridad, donde se abordan problemáticas asociadas al crimen organizado, narcotráfico y uso de armas. Participan alcaldes,las policías y autoridades. @Cooperativa pic.twitter.com/M8oulkhF8k — Dayane Carolina (@Dayane_Marquez) July 21, 2022

COMERCIO AMBULANTE EN REGIONES

Uno de los problemas que persiste en el norte del país a pesar de los esfuerzos del Gobierno es el comercio ambulante, y de acuerdo al alcalde de La Serena, Roberto Jacob, "el casco histórico era visitado por la gente, y hoy día ya ni siquiera se ve por el peligro".

"Los adultos mayores no pueden caminar por la calle, porque está copada por los comerciantes ambulantes; hemos tenido accidentes, gente que se cae; no hay un tránsito expedito para ambulancias, para Carabineros, para Bomberos; las personas con discapacidad simplemente no pueden andar en el centro, entonces es una cosa muy compleja", lamentó el jefe comunal.

Tras el paso de la ministra Siches por Antofagasta, Jacob acotó que "está bien que el Gobierno esté tomando algunas medidas en algunos barrios emblemáticos, pero no por eso el resto de Chile va a seguir esperando".

Según la autoridad, ha planteado el problema a la titular del Interior y han conversado algunas medidas, como instalar subcomisarías y aprobar nuevos retenes móviles, a la espera de los cuales el municipio ha entregado furgones para que Carabineros los utilice como vehículos policiales.

La estrategia implementada más frecuentemente en otros barrios céntricos del país ha sido el copamiento policial: al respecto, el director ejecutivo de Paz Ciudadana, Daniel Johnson, explicó que "si bien hay un grado de desplazamiento (del delito), es menor en función de los delitos que se disminuyen y que dejan de ocurrir gracias a este copamiento policial".

"La verdad es que en el segundo lugar donde pudieran cometer delitos nunca es tan fácil como en el primero, y ese segundo mejor hace que no sea atractivo para ellos. El lugar que conocen, donde saben dónde esconderse, tiene ciertas características que son difíciles de replicar, por lo tanto, hay una disminución importante en la cantidad de delitos. Entonces el copamiento policial sirve, pero si es hecho de la manera correcta", reflexionó.