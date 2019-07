"Soa Ledy" de "Pasapalabra" anunció su candidatura a la alcaldía de Calama

Al finalizar el capítulo de este jueves de "Pasapalabra", la concursante Ledy Ossandón tomó la palabra y realizó un anuncio: "Te tengo una primicia", le contó al animador Julián Elfenbein, para luego confirmar que postulará a la alcaldía de Calama.

"Me lo han preguntado mucho, así que ya lo he decidido. Vamos a postularnos a la alcaldía de Calama, hay un equipo con el que estamos trabajando en eso", indicó la popular "Soa Ledy".

La concursante, que en un capítulo anterior había adelantado su ingreso a la política, invitó a los calameños a conocer su campaña y unirse a ella: "La gente que se quiera sumar, bienvenidos a trabajar por Calama sin otros intereses de por medio".

"Lo dejo en claro desde ahora: Nepotismo y amiguismo, nada de eso. Si alguien quiere trabajar conmigo, tiene que ser por mérito", sentenció.

#Calama #Antofagasta @chilevision @NoteroAngel @infozeus @Nilton_Araya Anoche anuncié candidatura a la alcaldía, he recibido decenas de mensajes públicos, privados, Face, etc. Piden Insta, lo crearé. AGRADEZCO A TODOS SU ENORME APOYO. UN FUERTE ABRAZO Y A TRABAJAR POR CALAMA!!!💪🏻 https://t.co/BAguXsFFim

Francisco, hola. La política no se «cacha», la política, como cualquier área, se aprende, sobre todo se plasma a través de una buena gestión, buena ejecución de proyectos, etc.

Soy una mujer inteligente, empoderada y muy perseverante, lo he demostrado ampliamente.

Saludos