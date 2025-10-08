Tras una semana, minera declara controlado incendio en sus instalaciones de Sierra Gorda
"Las acciones se centran ahora en la extinción del humo remanente", dijo Lomas Bayas.
A más de una semana de su inicio, el pasado martes 30 de septiembre, la minera Lomas Bayas anunció el control del incendio que afectó a su "patio de residuos" en Sierra Gorda, Región de Antofagasta.
El siniestro se desarrolló "sin afectar la seguridad y sus operaciones" y fue atacado "con el apoyo de su brigada, equipos internos y el apoyo de especialistas externos".
"Las acciones se centran ahora en la extinción del humo remanente, la remoción y disposición final de los escombros", dijo la empresa en un comunicado, que además resalta que "las operaciones mineras continúan con normalidad, garantizando la seguridad y continuidad del negocio".
"Lomas Bayas mantiene comunicación constante y fluida con las autoridades locales y regionales. Esta colaboración ha permitido reforzar las acciones necesarias para proteger a las personas, resguardar la operación y mitigar cualquier riesgo asociado", agregó la nota.
