Tribunal ambiental de Antofagasta propuso conciliación en demanda del CDE por Pascua Lama

Una conciliación entre las partes fue la opción que presentó el Primer Tribunal Ambiental con sede en Antofagasta tras la demanda por daño ambiental del Consejo de Defensa del Estado contra la Compañía Nevada SPA por el proyecto Pascua Lama.

El ministro Cristián Delpiano del Tribunal Ambiental explicó que las bases de conciliación se componen en tres aspectos: "Estudio de investigación respecto a la afectación de la azorella madrepórica, que es el componente que se discute su afectación así como los suelos que favorecen su crecimiento; un segundo aspecto dice relación con medidas de compensación de la biodiversidad; y por último medidas de seguimiento de las medidas anteriormente implementadas.

En esta causa el tribunal acogió la solicitud de la filial de Barrick de no incluir a las comunidades como terceros, hecho en el que sus representantes que acudieron a la audiencia mostraron desacuerdo.

"Rechazamos y lamentamos profundamente la decisión del tribunal, que haciendo oído a la empresa que efectuó el daño ambiental decide no admitirnos como terceros en la causa, determinando que no somos afectados directos y que no tenemos derecho afectado, cuando somos directamente las comunidades las más afectadas", señaló Constanza San Juan, vocera de las comunidades.

San Juan agregó que desde un principio existe una oposición de ellos por el proyecto temiendo entre los daños la afectación a las vegas alto andinas y a las yaretas: "Las vegas son los riñones que tenemos en nuestra cordillera que filtran y mejoran la calidad de las aguas que bajan a la comunidad".

Por último la representante de las comunidades afirmó que se estudia la posibilidad de revertir la decisión judicial y formar parte de esta causa.