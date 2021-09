Vecinos evitaron desalojo de campamento en Tocopilla: Autoridades buscan soluciones

Los habitantes de un campamento en Tocopilla, Región de Antofagasta, evitaron este miércoles el desalojo de sus viviendas en el sector La Patria de la comuna.

Según la información entregada, la Delegación Provincial llegó junto a Carabineros este mañana para realizar el procedimiento -que fue notificado de forma previa- pero no se pudo llevar a cabo por la negativa de sus pobladores, por lo que las autoridades llamaron a buscar una mejor solución.

La medida busca sacar a estas personas de un terreno fiscal que, según el plano regulador, estaría destinado para áreas verdes en una zona de peligro aluvional, además de generar un riesgo a raíz de las precarias condiciones eléctricas y movimientos de tierra irregulares que podrían dañar matrices.

"Efectivamente, esta mañana, junto a Carabineros procedimos a efectuar el desalojo previamente notificado a todos los pobladores, de la toma en el sector de La Patria, dado que este terreno corresponde a un bien inmueble fiscal y la ocupación irregular que hoy se levanta está emplazada en una zona de riesgo de aluvión, que además, según el plano regulador vigente de la Municipalidad de Tocopilla, está calificado como área verde, no pudiéndose edificar construcciones habitacionales", dio cuenta Daniela Vecchiola, delegada provincial.

En esta línea, la autoridad de la provincia explicó que "la ocupación irregular no solo presenta riesgo para quienes viven ahí, sino que también para los vecinos del sector, ya que se constatan instalaciones eléctricas y sanitarias no autorizadas, además de movimientos de tierra no autorizados, donde pasan ductos de agua potable que abastecen a la comunidad".

Pese a esto, explicó que "frente al accionar de los residentes fue imposible llevar a cabo el desalojo, por lo que abrimos nuevamente una vía de diálogo a fin de buscar soluciones colaborativas con los líderes del campamento. Siempre pensando en la seguridad de cada habitante de ese campamento".

Este lugar se levantó en el 2020 y la mayoría de sus habitantes son ciudadanos extranjeros.

"El desalojo podría agravar aún más la situación"

Por suparte, el gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz, afirmó que "los problemas sociales no se resuelven con violencia, ese desalojo podría agravar aún más la situación de Tocopilla, puesto que si no se piensa en relocalizar a los vecinos y vecinas que están en ese campamento, ellos van a volver a ocuparse y esta vez espacios públicos".

"La gente Tocopilla reclama cómo se han ido perdiendo espacios públicos, como el terminal de buses no se puede utilizar, puesto que están desbordados y hemos adjudicado recursos de emergencia para habilitar un espacio al norte de la ciudad en donde se puedan tomar PCR y se pueda ir controlando la migración", puntualizó la autoridad regional.