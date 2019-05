Arica: Conductores de la línea 4 de taxis cerraron calle Linderos por el mal estado del sector

Decenas de taxis colectivos cerraron la calle Linderos en Arica, como prostesta por el mal estado que presenta el lugar y que significa un riesgo para conductores quienes ven dañados sus vehículos por los baches y las piedras.

La protesta fue un llamado de atención para las autoridades locales solicitando la pavimentación se la calle, que es constantemente transitada por los taxis de la línea 4, un recorrido que perjudica a las máquinas.

Hasta el lugar llegó la intendenta regional María Loreto Letelier, quien explicó a los conductores que el Estado no está autorizado para pavimentar un sector de pertenencia particular. Sin embargo, será realizado un trabajo junto a la seremi de Vivienda para mejorar las condiciones del tramo entre Antártica y Providencia.

Entre las mejoras proyectadas a Linderos se encuentran el requerimiento de la compactación de la calle y la mitigación del polvo en suspensión. "En el lugar me han manifestado la problemática que tienen a diario al transitar por este sector que no está pavimentado. Quiero ser bien clara, este es un terreno particular y que tiene un estudio de impacto vial que está aprobado y son ellos los encargados de pavimentar el sector", señaló la intendenta Letelier.

Por su parte, Orlando Rojas, representante legal de la línea N°4, sentenció que el mal estado de la calle también es un problema ambiental y que además con el tiempo ocasiona importantes daños materiales de los vehículos.

"Hemos pedido a la Intendenta la pavimentación de esta calle, pero se nos dice que no tiene competencia legal para arreglar este lugar. De igual forma estamos agradecidos de la autoridad que llegó a este sector para gestionar acciones que mitiguen el polvo en suspensión y el mal estado de la vía que día a día daña nuestra material de trabajo".